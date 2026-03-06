ملخص اليوم: انخفاض المؤشرات والعملات الرقمية وسط ارتفاع أسعار النفط 🚩 ارتفاع الذهب والدولار الأمريكي

شهد يوم الجمعة انخفاضات في بورصة وول ستريت وارتفاعًا في أسعار النفط بأكثر من 10%، حيث تجاوز سعر خام برنت 93 دولارًا لأول مرة منذ عام 2023. ويستمر الصراع في الشرق الأوسط، حيث شنت إيران هجمات على قواعد أمريكية اليوم في البحرين والعراق. وأكد دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل الحرب حتى تحقيق النصر الكامل، مما عزز توقعات السوق بأن العملية قد تستمر لعدة أسابيع على الأقل. وتشير تقارير غير رسمية إلى أن ماركو روبيو صرح بأن العملية قد تستمر حوالي أربعة أسابيع.

وفي ظل تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي (بما في ذلك مخاطر الركود التضخمي)، ارتفع سعر الذهب بأكثر من 1.5%، متجاوزًا 5160 دولارًا للأونصة، على الرغم من استمرار قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات. وجاء تقرير الوظائف غير الزراعية الصادر اليوم عن سوق العمل الأمريكي أقل بكثير من التوقعات، بينما تجاوزت مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر فبراير التوقعات بشكل طفيف.

تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي لشهر فبراير:

تغير التوظيف: -92 ألف (التوقعات: 55 ألف؛ الرقم السابق: 126 ألف، تم تعديله من 130 ألف)

معدل البطالة: 4.4% (التوقعات: 4.3%؛ الرقم السابق: 4.3%)

متوسط ​​نمو الأجور: 3.8% على أساس سنوي (التوقعات: 3.7%؛ الرقم السابق: 3.7%)

مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يناير:

البيانات الرئيسية: -0.2% على أساس شهري (التوقعات: -0.3%؛ الرقم السابق: 0%)

البيانات الأساسية: 0% على أساس شهري (التوقعات: +0.1%؛ الرقم السابق: 0%)

فاجأ أحدث تقرير للوظائف غير الزراعية جميع التوقعات، مسجلاً ثاني انخفاض في التوظيف الأمريكي خلال الأشهر الخمسة الماضية. وقد برز ضعف سوق العمل في جميع القطاعات تقريباً، مع أكبر تصحيح في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم (-34 ألف مقابل +129 ألف في التقرير السابق)، واللذين كانا الأقوى أداءً في التقرير السابق. سجلت خدمات الترفيه والضيافة ثاني أكبر انخفاض (-27 ألف).

كما انخفض سعر البيتكوين اليوم، متراجعًا من حوالي 71 ألف دولار إلى 68 ألف دولار. وقد أدى هذا الانخفاض مجددًا إلى إضعاف الآمال في انتعاش أوسع، حيث توقف الارتفاع الأخير قرب نطاق 74-75 ألف دولار، وهو مستوى يُعتبر مهمًا من منظور مراكز المتعاملين. أما الإيثيريوم، فيشهد انخفاضًا حادًا؛ إذ تراجعت ثاني أكبر عملة مشفرة بأكثر من 5%، وهبطت إلى ما دون 2000 دولار.

وجاء الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو (المعدل موسميًا، ربع سنوي) للربع الرابع من عام 2025 دون التوقعات عند 0.2% (التوقعات: 0.3%؛ القيمة السابقة: 0.3%).

بيانات منطقة اليورو:

الإنفاق الحكومي (مقارنة بالربع السابق)، الربع الرابع: 0.5% (التوقعات: 0.5%؛ القيمة السابقة: 0.7%)

استهلاك الأسر (مقارنة بالربع السابق): 0.4% (التوقعات: 0.4%؛ القيمة السابقة: 0.2%)

الناتج المحلي الإجمالي (مقارنة بالعام السابق)، الربع الرابع: 1.2% (التوقعات: 1.3%؛ القيمة السابقة: 1.3%)

التوظيف (مقارنة بالربع السابق)، الربع الرابع: 0.2% (القيمة السابقة: 0.2%)

التوظيف (مقارنة بالعام السابق)، الربع الرابع: 0.7% (القيمة السابقة: 0.6%)

ارتفعت أسهم شركة بوينغ (BA.US) بأكثر من 2.5% بعد أن ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الشركة تجري محادثات مع الصين بشأن طلبية لشراء 500 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس. قد تكون هذه الطلبية جزءًا من العلاقات الاقتصادية الأوسع بين الولايات المتحدة والصين، ومن المحتمل أن تُسهم بشكل كبير في دعم طلبات الشركة المتراكمة.

بحسب قناة فرانس 24، نقلاً عن وزارة الخارجية الإيرانية، صرّحت إيران بأن "الاتحاد الأوروبي سيصبح هدفاً مشروعاً إذا انضمت أوروبا إلى الحرب في الشرق الأوسط". وحتى الآن، لم تُظهر توقعات الاتحاد الأوروبي الخمسين رد فعل يُذكر على هذه التصريحات. وقد نشرت فرنسا مؤخراً حاملة طائرات في الشرق الأوسط.

(ملخص قيد التحرير)

المصدر: xStation5