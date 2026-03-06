ارتفاع أسعار النفط بنسبة 11% وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط 📈 وارتفع مؤشر VIX مدفوعاً بالخوف في وول ستريت

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 11% اليوم، مواصلةً زخمها الصعودي السابق، ومتجاوزةً بالفعل 93 دولارًا للبرميل. وإلى جانب النفط، تتزايد المخاوف بشأن التضخم، وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، والدولار الأمريكي. وقد ارتفع الطلب على مؤشر VIX وسط توقعات بزيادة تقلبات مؤشر ستاندرد آند بورز 500، الذي لا يزال، على الرغم من التوترات الجيوسياسية وتزايد مخاطر الركود التضخمي، على بُعد 5% فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق قرب 7000 نقطة.

ألمحت الولايات المتحدة إلى أنها سترد على هجوم استهدف قاعدة في البحرين.

أعلن العراق عن هجوم صاروخي على قاعدة التاجي العسكرية (التي تضم المركز الدبلوماسي الأمريكي) قرب مطار بغداد الدولي.

صرحت إيران بأنها شنت موجة جديدة من الهجمات على أهداف محددة في المنطقة، وحذرت من أنها قد تضرب دولًا أوروبية إذا انضم الاتحاد الأوروبي إلى الحرب.

صرح دونالد ترامب اليوم بأنه لا مجال للمفاوضات، مما يوحي بأن النصر العسكري الكامل للولايات المتحدة هو الخيار الوحيد المتاح، وهو ما يُرجّح نشوب صراع طويل الأمد مع احتمال مشاركة القوات البرية.

قد تجاوزت أسعار النفط في الأسواق العالمية 90 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ عام 2023.

النفط (الفترة الزمنية D1)

المصدر: xStation5

ترتفع العقود الآجلة لمؤشر تقلبات السوق (VIX) إلى مستويات لم تشهدها منذ أبريل 2025، حين اهتزت الأسواق بسبب المخاوف المتعلقة بتعريفات دونالد ترامب وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد العالمي. كما يتزايد الطلب على التحوط من خلال التعرض لمؤشر VIX قبيل عطلة نهاية الأسبوع، إذ يتردد المستثمرون في ترك مراكزهم دون تحوط تحسباً لتصاعد التوتر خلال عطلة نهاية الأسبوع.

المصدر: xStation5