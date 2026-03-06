اقرأ أكثر
٩:٣٨ م · ٦ مارس ٢٠٢٦

عاجل: إيران تُلمّح إلى أن أوروبا ستكون "هدفاً مشروعاً" إذا انضم الاتحاد الأوروبي إلى الحرب

بحسب قناة فرانس 24، نقلاً عن وزارة الخارجية الإيرانية، صرّحت إيران بأن "الاتحاد الأوروبي سيصبح هدفاً مشروعاً إذا انضمت أوروبا إلى الحرب في الشرق الأوسط".

وحتى الآن، لم تُظهر الدول الأعضاء الخمسون في الاتحاد الأوروبي سوى ردود فعل محدودة للغاية على هذه التصريحات. وفي الأيام الأخيرة، حركت فرنسا حاملة طائرات باتجاه الشرق الأوسط، ما يعكس تصاعد النشاط العسكري للدول الأوروبية في المنطقة.

