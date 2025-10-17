3 أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل - (17.10.2025)

شهدت أسواق العملات المشفرة عمليات تصفية قياسية بلغت 20 مليار دولار أمريكي عقب تصريحات ترامب بشأن الرسوم الجمركية. وانخفضت بيتكوين بنسبة 17% عن أعلى مستوياتها في أكتوبر، وقد تختبر مستوى الدعم عند 100,000 دولار أمريكي - وهو مستوى حاسم لكل من المتفائلين والمتشائمين.

ارتفع المعدن بأكثر من 8%، متجاوزًا مستويات 4100-4300 دولار أمريكي، وسط مخاوف جيوسياسية وتوقعات بخفض أسعار الفائدة. بعد هذا الارتفاع الحاد، يترقب المتداولون احتمال حدوث توطيد على المدى القصير.

دفعت البنوك الإقليمية مؤشر الشركات الصغيرة نحو الانخفاض بعد شطب قروض مرتبطة بقضايا احتيال، بما في ذلك خسارة 50 مليون دولار في بنك زيونز. وتنتظر الأسواق الآن تقرير مؤشر أسعار المستهلك المتأخر لشهر سبتمبر، والمتوقع صدوره يوم الجمعة على الرغم من إغلاق الحكومة.

شهد الأسبوع الماضي تصاعدًا في التوترات العالمية، بدءًا من تجدد الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي أدت إلى تصفية واسعة النطاق في سوق العملات المشفرة، وصولًا إلى مكاسب قياسية في المعادن النفيسة مدفوعةً بالطلب على أصول الملاذ الآمن. وواجه مؤشر الشركات الصغيرة في وول ستريت صعوباتٍ وسط مخاوف القطاع المصرفي وتقلبات السوق الأوسع نطاقًا. في ظل هذا المناخ من عدم اليقين، الذي تفاقم بفعل الإغلاق الحكومي الأمريكي المستمر وتهديدات التعريفات الجمركية، تستحق ثلاثة أصول رئيسية اهتمامًا خاصًا في الأسبوع المقبل: مؤشر US2000، وبيتكوين، والذهب.

مؤشر US2000

يُعد قطاع الشركات الصغيرة أكثر حساسيةً لأي اضطرابات اقتصادية، وخاصةً تلك التي تحدث في القطاع المصرفي، وهو ما كان سببًا رئيسيًا لعمليات البيع المكثفة التي شهدها الأسبوع الماضي. وقد اندلعت موجة الانخفاضات نتيجةً لإعلانات من عدة مؤسسات كبرى حول ضرورة شطب القروض الممنوحة لعملاء متهمين بالاحتيال. وأعلن بنك زيونز كورب عن شطب 50 مليون دولار. كما ستنشر البنوك الإقليمية نتائجها الفصلية هذا الأسبوع.

علاوة على ذلك، ووفقًا لمكتب إحصاءات العمل، من المتوقع صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك، الذي طال انتظاره، يوم الجمعة على الرغم من استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية. وقد يؤثر نشر بيانات التضخم لشهر سبتمبر بشكل كبير على كل من سوق الأسهم الأمريكية والدولار.

الذهب

يواصل الذهب ارتفاعه المتسارع، مسجلاً ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 8% الأسبوع الماضي. وقد اخترق المعدن الأصفر عدة مستويات رئيسية، بما في ذلك 4,100 دولار، و4,200 دولار، و4,300 دولار للأونصة. ويساهم تزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وتصاعد التوترات التجارية مع الصين، واستمرار إغلاق الحكومة الأمريكية، في زيادة تدفقات رأس المال إلى المعدن. وبعد هذه المكاسب المذهلة، يُنصح بمراقبة أسعار الذهب عن كثب في الأيام المقبلة.

بيتكوين

شهد سوق العملات المشفرة للتو أكبر تصفية لمراكز الرافعة المالية في تاريخه. ففي يوم الجمعة الماضي، تجاوز إجمالي التصفية 20 مليار دولار بعد تصعيد ترامب للرسوم الجمركية. انخفض سعر البيتكوين بالفعل بنسبة 17% عن أعلى مستوياته في أوائل أكتوبر، وقد يختبر مستوى دعم عند حوالي 100,000 دولار. وبغض النظر عن الاتجاه، تُعدّ المستويات الحالية حاسمة لكل من المتفائلين والمتشائمين، مما يجعل البيتكوين أحد أهم الأصول التي تستحق المتابعة في الأيام المقبلة.