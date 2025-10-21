OpenAI تُهدد هيمنة جوجل. أسهم ألفابت تحت الضغط.

انخفضت أسهم جوجل عقب تقارير تفيد بأن شركة OpenAI قد تعلن قريبًا عن متصفح ويب جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي. ويخشى المستثمرون من أن يُهدد هذا المنتج الجديد هيمنة جوجل كروم في السوق.

إن إطلاق OpenAI لمتصفح جديد ليس مجرد إطلاق لمنتج جديد؛ بل قد يُحدث نقلة نوعية تُغير قواعد اللعبة، وتُهدد أسس عملاق التكنولوجيا جوجل. لسنوات، ارتبطت شركة Alphabet بشكل رئيسي بخدمات البحث على الإنترنت التي تُدرّ عائدات إعلانية ضخمة. ورغم أن هذه مجرد تكهنات وشائعات حاليًا، إلا أن إعلان OpenAI عن متصفح الذكاء الاصطناعي الجديد يُثير حماس الأسواق بالفعل.

المصدر: xStation5

إذا قدّمت OpenAI للمستخدمين نهجًا ذكيًا جديدًا كليًا لتصفح الإنترنت والبحث عن المعلومات - نهجًا يقدم إجابات مباشرة ومخصصة بدلًا من الروابط التقليدية - فقد يُشكّل ذلك تهديدًا حقيقيًا لجوجل. قد تُقوّض هيمنة كروم ونموذج أعمال ألفابت، مما يُحوّل ميزان القوى في سوق التكنولوجيا بعيدًا عن عملاق وادي السيليكون.

تجدر الإشارة إلى أن أسهم جوجل قد ارتفعت بشكل حاد منذ بداية العام، متجاوزةً بشكل كبير مؤشرات قياسية مثل ستاندرد آند بورز 500 وناسداك. مع ذلك، لم تُقدّر الأسواق بعدُ تمامًا احتمال إطلاق OpenAI لمتصفح ذكاء اصطناعي جديد. مع ذلك، في حال ظهور المزيد من الشائعات أو المعلومات الرسمية من OpenAI، فقد يزداد الضغط على سعر سهم عملاق التكنولوجيا، مما قد يؤدي إلى مزيد من الانخفاضات.

قد يكون هذا بمثابة لحظة يتغير فيها مستقبل البحث والتصفح عبر الإنترنت تمامًا، وقد تصبح OpenAI لاعبًا جديدًا يُرسي قواعد اللعبة الجديدة.