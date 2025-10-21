ملخص يومي: ثبات الأسواق قبل إعلان أرباح نتفليكس

يشهد اليوم بداية موسم إعلان أرباح ما يُسمى بـ"الشركات السبعة الرائعة" - أكبر وأكثر شركات التكنولوجيا تأثيرًا في الولايات المتحدة الأمريكية - مما يُثير ترقبًا واسعًا في الأسواق. وقت النشر، كان مؤشرا US500 و US100 يحومان حول مستويات إغلاق الأمس.

بعد جلسة اليوم، سيتم الإعلان عن النتائج المالية لشركة Netflix ، مما قد يُؤثر بشكل أكبر على معنويات المستثمرين.

أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية الرئيسية اليوم في منطقة إيجابية: ارتفع مؤشر FTSE 100 بنحو 0.25%، ومؤشر CAC 40 بنحو 0.64%، وسجل مؤشر AEX ارتفاعًا طفيفًا بنحو 0.02%، وأنهى مؤشر DAX الجلسة بارتفاع بنحو 0.37%.

في سبتمبر، بلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في كندا 2.4%، متجاوزًا التوقعات البالغة 2.3% والمستوى السابق البالغ 1.9%، مع زيادة شهرية قدرها 0.1%. نتيجةً لذلك، وبعد صدور البيانات، انخفض احتمال خفض بنك كندا لسعر الفائدة في أكتوبر من 86% إلى 74%.

شهدت بورصة وارسو اليوم تصحيحًا طفيفًا، حيث أغلقت معظم المؤشرات الرئيسية على انخفاض.

كانت ديناميكيات الإنتاج والتجميع في بولندا خلال سبتمبر أفضل قليلاً من المتوقع، حيث ارتفعت بنسبة 0.2% على أساس سنوي (كان من المتوقع انخفاض بنسبة 2%)، مما يشير إلى بعض المرونة في القطاع الصناعي، على الرغم من أن مؤشر BIEC لا يزال يشير إلى تدهور المعنويات الاقتصادية.

نشرت شركة GE Aerospace نتائجها للربع الثالث، متجاوزةً التوقعات بشكل كبير، مما عزز أسعار أسهم الشركة؛ كما رفعت الشركة توقعاتها للسنة المالية الكاملة على الرغم من النمو المعتدل في الطلبات.

بدأت أسعار العقود الآجلة للكاكاو في الارتفاع بعد الانخفاضات السابقة، على الرغم من قيود التصدير الكبيرة من أفريقيا وانخفاض نشاط المعالجة في آسيا وأوروبا. حاليًا، يبلغ سعر العقود حوالي 5,943 دولارًا أمريكيًا للطن. انخفض سعر الذهب اليوم بأكثر من 5%، مسجلاً أكبر تصحيح يومي له منذ أغسطس 2020. ويعزى هذا الانخفاض إلى جني الأرباح بعد المكاسب السابقة وتغيرات ظروف السوق، مثل ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وتراجع التوترات الجيوسياسية. وانخفض سعر الذهب إلى ما دون مستوى 4,150 دولارًا أمريكيًا للأونصة.

كما انخفض سعر الفضة بأكثر من 7%، حيث انخفض إلى ما دون 50 دولارًا أمريكيًا، وهو أكبر تصحيح يومي له منذ أبريل، ويعزى ذلك جزئيًا إلى جني الأرباح بعد موجة من الخوف من تفويت الفرص بين المستثمرين الأفراد.