⏬الذهب يخسر أكثر من 5%

في الأسابيع الأخيرة، ارتفع سعر الذهب بشكل مطرد، مسجلاً أرقامًا قياسية جديدة، وجذب اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين حول العالم. ويعزى هذا الارتفاع في الأسعار إلى مجموعة من العوامل الأساسية، أبرزها المخاوف بشأن ارتفاع التضخم، وتوقعات بمزيد من التيسير النقدي من جانب البنوك المركزية الكبرى، وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي. ونتيجةً لذلك، عزز الذهب مكانته كأحد أهم أصول الملاذ الآمن.

يخسر الذهب اليوم أكثر من 5%، مسجلاً أكبر تصحيح في سعر المعدن منذ أغسطس 2020. ويعود هذا الانخفاض السريع إلى جني الأرباح من جانب المستثمرين، بالإضافة إلى تغير الظروف الأساسية والفنية التي تؤثر على معنويات السوق على المدى القصير.

ما وراء هذا التصحيح في سوق الذهب؟

جني الأرباح بعد ارتفاعات سريعة في الأسعار

على مدار الأسابيع القليلة الماضية، ارتفع سعر الذهب بشكل ملحوظ، مما أتاح فرصة مواتية للمستثمرين لجني الأرباح. ويعود هذا الارتفاع في الأسعار بشكل رئيسي إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم، والسياسة النقدية، والتوترات الجيوسياسية. بعد بلوغ الذهب مستويات قياسية، قرر بعض المشاركين في السوق بيع مراكزهم، مما ضغط على قيمة الذهب.

ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.4% تقريبًا، مما جعل الذهب أكثر تكلفةً للمستثمرين الذين يستخدمون عملات أخرى. يُقلل ارتفاع قيمة الدولار من جاذبية الذهب كأصل استثماري، مما يُسهم في الضغط على الأسعار.

انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين

أثار الاجتماع المُعلن بين القادة الأمريكيين والصينيين توقعاتٍ باحتمالية انحسار النزاعات التجارية. ويُقلل احتمال التوصل إلى اتفاق تجاري من الطلب على الذهب كملاذ آمن.

نهاية موسم الشراء في الهند

انتهى مؤخرًا موسم شراء الذهب في الهند، ثاني أكبر مستهلك للمعدن في العالم. ونتيجةً لذلك، تراجع الطلب في السوق الهندية، مما ساهم في تخفيف الضغط الصعودي على أسعار الذهب.

الوضع الفني

المصدر: xStation5

شهدت الأسابيع الأخيرة ارتفاعًا حادًا في أسعار الذهب، حيث وصلت مؤخرًا إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 4,381 دولارًا للأونصة. يشهد حاليًا تصحيحًا حادًا، حيث انخفض السعر بأكثر من 5%، مسجلًا أكبر انخفاض يومي له منذ أغسطس 2020. تقع مستويات الدعم الرئيسية حول 4,100 دولار، يليها 4,050 دولارًا، ثم المستوى النفسي 4,000 دولار. قد يشير كسر هذه المستويات إلى مزيد من الانخفاضات.