5 مليارات درهم سيولة الأسهم بدعم طرح «دو» الثانوي

تباين أداء أسهم الإمارات وسط مشتريات انتقائية في قطاعات المالية والطاقة، في جلسة شهدت سيولة قوية تجاوزت 5 مليارات درهم كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.27% إلى 10063.62 نقطة، فيما انخفض مؤشر سوق دبي 0.68% إلى 5999.68 نقطة.

يشار أنه جاءت السيولة القوية مع تنفيذ سوق دبي صفقة بيع 75% من حصة «مبادلة» في «دو»، حيث شهد السوق 222 صفقة كبيرة بقيمة 2.9 مليار درهم توزعت على 324.9 مليون درهم، بسعر 9.2 درهم للسهم الواحد.

وفي أبوظبي، ارتفعت أسهم أدنوك للغاز 1.5% إلى 3.42 درهم وأدنوك للإمداد 2.2% إلى 5.52 درهم وبنك أبوظبي الأول 1.7% إلى 16.62 درهم، مقابل نزول بنك أبوظبي التجاري 1.3% إلى 14.78 درهم.

على صعيد دبي، تراجعت أسهم إعمار العقارية 1.7% إلى 13.9 درهم ودو 4.18% إلى 9.4 درهم وبنك دبي الإسلامي 3.8% إلى 9.52 درهم وإعمار للتطوير 1.4% إلى 14.15 درهم، مقابل ارتفاع بنك الإمارات دبي الوطني 0.2% إلى 26.05 درهم.