«أليك» ترصد فرصاً بـ 7 تريليونات في السعودية والإمارات

ترى شركة «أليك القابضة» المملوكة لـ «مؤسسة دبي للاستثمارات» والمتخصصة في الهندسة والمقاولات فرص أعمال في الإمارات والسعودية بحوالي 7 تريليونات ريال، بحسب الرئيس التنفيذي باري لويس .

في وقت سابق أعلنت «أليك»عن اعتزامها إدراج أسهمها في سوق دبي المالي عبر طرح عام أولي لحصة 20%، فيما أفادت بأن العملية قد تتمخض عن جمع ما يصل إلى 500 مليون دولار.

من جانبه أوضح لويس أنه يرى الكثير من فرص الأعمال في السوقين الإماراتية والسعودية. وأضاف «في السوق المستهدفة لنا، نرى في الإمارات فرص أعمال بقيمة حوالي 2.8 تريليون درهم، وفي السعودية، هناك على الأرجح (فرص) بحوالي 4.3 تريليونات ريال»، ما يتجاوز 7 تريليونات ريال في كلا السوقين.

وعن اختيار توقيت الطرح في السوق، يقول لويس: «توقيت الطرح العام الأولي مناسب لنا، لأننا عند نقطة تحول في السوق.. منذ 2022، لدينا ركيزتان قويتان في استراتيجية نمو أعمالنا أولها توسع نشاطنا في السعودية، والثاني استحواذنا الاستراتيجي على شركة الهدف، ما أتاح لنا دخول قطاع الطاقة».

الجدير بالذكر أنه تدير الشركة أعمالها عبر وحدتين رئيسيتين هما «أليك للإنشاءات» التي تعمل في المقاولات والهندسة المتخصصة، وشركة «الهدف للإنشاءات الهندسية» المتخصصة في مقاولات قطاع الطاقة وتقدم خدمات في المجالات البرية والبحرية.

وعن أهداف الطرح العام الأولي، أوضح لويس أنه فضلاً عن مساهمته في تعميق السوق المالية في الإمارة، فهو يعد فرصة للشركة لبدء فصل جديد للنمو، إذ يمنح عملاءها وضوحاً أكبر ويتيح لهم الاطلاع على إجراءات الحوكمة، كما يمنحها إمكانية الوصول إلى رأس المال الذي قد تحتاجه في المستقبل.

وجب التنويه أن الطرح هو ثاني صفقة من نوعها في سوق دبي المالي منذ بداية العام، ويأتي بعد بيع ناجح لصندوق «مساكن دبي ريت» المملوك لشركة «دبي القابضة» في وقت سابق من العام والذي جمع ما يزيد على نصف مليار دولار وعن أبرز المواقع التي تركز عليها الشركة، التي تستهدف بشكل أساسي المشروعات الكبيرة والأيقونية، قال الرئيس التنفيذي: إن تركيزها الأساسي في أبوظبي، حيث ترى الكثير من الفرص في قطاع الترفيه والاستجمام، ضارباً المثل بمشروع المتنزه الترفيهي المزمع «ديزني لاند أبوظبي» الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من العام، ومشروع «سفير أبوظبي» الترفيهي المماثل لمشروع في لاس فيغاس بالولايات المتحدة. وأضاف: «في رأس الخيمة أيضاً، هناك فرصة نمو هائلة مع بدء منتجع ألعاب وين».

تشارك الشركة في مشروع «وين المرجان» في رأس الخيمة، وتصفه أنه فرصة فريدة لها لدخول السوق هناك، بحسب لويس أما في ما يخص استراتيجية الشركة في السعودية، أوضح باري أنها تركز بشكل كبير على مشاريع رؤية 2030 مثل «القدية» و«بوابة الدرعية»، مؤكداً أنها ترى سوقاً مستهدفة تضم أعمالاً كبيرة. وأضاف: إنه مع استضافة الرياض لمعرض «إكسبو 2030» فإننا «نرى الكثير من الفرص بناءً على سجل أعمالنا في إكسبو دبي».