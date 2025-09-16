ملخص يومي: ارتفاع EURUSD بنسبة 0.8% قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي غدًا 📈ارتفاع النفط، وتذبذب وول ستريت عند مستويات تاريخية

- هيمن البائعون على الجلسة الأوروبية، حيث انخفض مؤشر داكس الألماني بنحو 1.8%. وقادت أسهم التأمين والبنوك هذا الانخفاض. وربما يكون سبب موجة البيع تقارير عن تشريع ضريبي إيطالي قد يُقلل من ربحية المؤسسات المالية.
- تشير معنويات وول ستريت إلى الحذر، على الرغم من أن مؤشرات الأسهم لا تزال قريبة من أعلى مستوياتها التاريخية قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي غدًا. في المقابل، يُحقق قطاع الطاقة الأمريكي أداءً جيدًا اليوم، مدعومًا بارتفاع أسعار النفط.
- تضع الأسواق في الحسبان احتمالًا يقارب 100% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل. سجّل زوج اليورو/الدولار الأمريكي مكاسب قوية اليوم، متجاوزًا مستوى 1.1865 ليصل إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات. حتى بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية القوية لم تدعم الدولار، حيث تجاوزت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي التوقعات:
- الإنتاج الصناعي (شهريًا): 0.1% (المتوقع: -0.1%، السابق: 0.1%)
- ناتج التصنيع: 0.2% (المتوقع: 0.0%، السابق: 0.0%)
- استغلال الطاقة الإنتاجية: 77.4% (المتوقع: 77.4%، السابق: 77.5%)
- مبيعات التجزئة (شهريًا): 0.6% (المتوقع: 0.2%، السابق: 0.5%)
- مبيعات التجزئة باستثناء السيارات: 0.7% (المتوقع: 0.4%، السابق: 0.3%)
- مبيعات التجزئة باستثناء السيارات والبنزين: 0.7% (المتوقع: 0.4%، السابق: 0.3%)
- ارتفع الذهب بأكثر من 0.2% اليوم، مدفوعًا بضعف ارتفع سعر الدولار الأمريكي، ولأول مرة في التاريخ، فوق 3700 دولار للأونصة.
- كما تشهد أسعار النفط ارتفاعًا، مدعومةً بالتوترات الجيوسياسية ومحدودية الإمدادات من روسيا، حيث تعرضت مصافي التكرير الرئيسية لهجمات أوكرانية بطائرات مسيرة. وقد حذرت شركة ترانسنفت بالفعل من احتمال انخفاض الإنتاج.
- يستقر سعر البيتكوين عند حوالي 115,000 دولار، مما يشير إلى أن المستثمرين يؤمنون بمزيد من المكاسب، لكنهم مترددون في المخاطرة المفرطة قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي. كما لا يزال الإيثريوم تحت الضغط ويشهد استقرارًا.
- ارتفعت أسهم تيسلا بأكثر من 2%، بينما حققت أمازون مكاسب بأكثر من 1%. وانخفضت أسهم شركة يورانيوم إنرجي بأكثر من 5% بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها التاريخية، بعد أن ارتفعت بأكثر من 300% من أدنى مستوى لها في أبريل. يوم الاثنين، أعلنت الولايات المتحدة استعدادها لتعزيز احتياطياتها الاستراتيجية من اليورانيوم. وانخفضت أسهم شركتي إنفيديا وبرودكوم بأكثر من 1%.
- انخفضت العقود الآجلة للكاكاو بأكثر من 3% على الرغم من أدنى مخزونات ICE منذ مايو والطقس غير المواتي في غرب إفريقيا. تركز الأسواق على موسم 2025/2026، الذي قد يكون أفضل بكثير، لتحقيق التوازن بين العرض والطلب. اليوم، ارتفعت العقود الآجلة للقمح والذرة وفول الصويا بأكثر من 1% في بورصة شيكاغو التجارية.
- أكد سكوت بيسنت ودونالد ترامب اليوم ترحيب البيت الأبيض بأي تخفيضات كبيرة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في إطار "تعديل السياسة النقدية". أحرز المفاوضون الأمريكيون تقدمًا في محادثاتهم مع الصين في مدريد، وصرح ترامب بأن لديه بالفعل مجموعة من الشركات جاهزة للاستحواذ على تيك توك، عقب اتفاق تفاوضي مع بكين.
- ستُعقد جولة أخرى من المحادثات الأمريكية الصينية في فرانكفورت. ووفقًا لماركو روبيو، من المتوقع عقد اجتماع بين ترامب وزيلينسكي الأسبوع المقبل في نيويورك.