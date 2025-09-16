ملخص يومي: ارتفاع EURUSD بنسبة 0.8% قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي غدًا 📈ارتفاع النفط، وتذبذب وول ستريت عند مستويات تاريخية

ارتفعت أسهم تيسلا بأكثر من 2%، بينما حققت أمازون مكاسب بأكثر من 1%. وانخفضت أسهم شركة يورانيوم إنرجي بأكثر من 5% بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها التاريخية، بعد أن ارتفعت بأكثر من 300% من أدنى مستوى لها في أبريل. يوم الاثنين، أعلنت الولايات المتحدة استعدادها لتعزيز احتياطياتها الاستراتيجية من اليورانيوم. وانخفضت أسهم شركتي إنفيديا وبرودكوم بأكثر من 1%.