مؤشر US500 يفقد زخمه 🗽شركة Uranium Energy Corp تخسر 4% من أعلى مستوياتها التاريخية

تراجعت سوق الأسهم الأمريكية قليلاً بعد افتتاح وول ستريت. ويُعدّ قطاع النفط والغاز الأقوى في سوق الأسهم، حيث نشهد تفاؤلاً مدفوعاً بتوقعات خفض أسعار الفائدة، وبيانات اقتصادية أمريكية قوية، وارتفاع أسعار النفط. ارتفعت أسهم تيسلا بنسبة 2%، وأمازون بنسبة 1.6%، بينما خسرت شركتا إنفيديا وبرودكوم أكثر من 1%.

مؤشر US500 (الفاصل الزمني للنصف الأول)

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر US500 اليوم قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي غداً، وحالة عدم اليقين التي تسود الاقتصاد الأمريكي. كما نشهد تراجعاً ملحوظاً في معنويات الأسهم ذات القيمة السوقية المنخفضة والمتوسطة في الولايات المتحدة، حيث خسر مؤشر US2000 أكثر من 0.5%.

المصدر: xStation5

شركة يورانيوم إنرجي (الفاصل الزمني اليومي الأول)

بالنظر إلى الرسم البياني لشركة UEC، نلاحظ انخفاضًا في سعر السهم من أعلى مستوى تاريخي له، إلا أنه منذ أدنى مستوياته في أبريل، لا يزال مرتفعًا بنسبة تقارب 300%، مدفوعًا بالطلب العالمي على الطاقة النووية، مما رفع أسعار اليورانيوم. أعلنت الولايات المتحدة أمس أنها ستعزز مخزونها الاستراتيجي من اليورانيوم، في حين لا تزال العقوبات المفروضة على اليورانيوم الروسي سارية. من المرجح أن تشهد شركة UEC، بصفتها المنتج المحلي الرئيسي، طلبًا أعلى بكثير على اليورانيوم وقدراتها الإنتاجية. ومع ذلك، نشهد اليوم اتجاهًا لجني الأرباح.

المصدر: xStation5