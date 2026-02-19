إعادة تموضع استراتيجي: استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في وول ستريت تتراجع إلى 12.95 مليار دولار

سجلت قيمة ملكية صندوق الاستثمارات العامة في الأسهم المدرجة بالسوق الأمريكية تراجعاً ملحوظاً بنهاية عام 2025، في خطوة تعكس إعادة ت

موضع استراتيجي أكثر من كونها مجرد تقلبات سوقية قصيرة الأجل. ووفقاً لبيانات الإفصاح المقدمة إلى هيئة الأوراق والبورصات الأمريكية، انخفضت قيمة الاستثمارات بنسبة 33.16% خلال الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث، لتبلغ 12.95 مليار دولار مقابل 19.37 مليار دولار.

هذا الانخفاض يأتي في سياق تقليص عدد الشركات المستثمَر فيها، بعد نقل حصة بقيمة 2.95 مليار دولار في تيك تو للبرمجيات التفاعلية إلى مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية، ما يشير إلى إعادة توزيع الأصول داخل المنظومة الاستثمارية السعودية، وليس تخارجاً كاملاً من القطاع.

وعلى أساس سنوي، تبدو الصورة أكثر حدة؛ إذ كانت قيمة الملكية في نهاية 2024 عند 26.77 مليار دولار، ما يعكس تراجعاً ملحوظاً في ظل تغيرات التقييمات السوقية وإعادة هيكلة المحفظة.

حالياً، تتركز الاستثمارات الأمريكية للصندوق في خمس شركات رئيسية، تتصدرها أوبر بقيمة 5.95 مليار دولار، تليها إلكترونيك آرتس بـ5.07 مليار دولار. وبينما انخفضت قيمة حصة الصندوق في أوبر بنسبة 16.6%، سجلت استثماراته في إلكترونيك آرتس نمواً طفيفاً بنسبة 1.3%، ما يعكس تباين الأداء القطاعي.

في المقابل، تراجعت قيمة الاستثمار في مجموعة لوسيد بنسبة 55.57% إلى 1.87 مليار دولار، كما انخفضت الاستثمارات في كلاريتيف وألوريون تكنولوجيز بنسب ملحوظة.

وعلى مستوى الكميات، تراجع عدد الأسهم المملوكة بنحو 4% إلى 277.17 مليون سهم، مع بقاء عدد الأسهم في الشركات المتبقية دون تغيير يُذكر خلال الربع الأخير. وتظل الحصة الأكبر من حيث عدد الأسهم في لوسيد، تليها أوبر ثم إلكترونيك آرتس، ما يعكس استمرار الرهان على قطاعات التقنية والتنقل رغم تقلبات التقييم.