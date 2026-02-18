السيادي السعودي يتخارج من “غراند ثيفت أوتو” وسط إعادة تموضع استثماري

كشف إفصاح تنظيمي حديث عن قيام صندوق الاستثمارات العامة ببيع كامل حصته في شركة تيك تو إنترأكتيف، المطوّرة للعبة الشهيرة غراند ثيفت أوتو، في خطوة تعكس إعادة تموضع ضمن استراتيجيته الاستثمارية العالمية.

ووفق بيانات صادرة عن مجموعة بورصات لندن، كان الصندوق السيادي السعودي ثاني أكبر مساهم في الشركة الأميركية، إذ امتلك نحو 11 مليون سهم، بقيمة سوقية قاربت ثلاث مليارات دولار. ويشير التخارج إلى مراجعة دورية لمحفظة الاستثمارات الدولية، بما يتماشى مع أولويات المرحلة المقبلة.

تأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه المملكة توسيع حضورها في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، سعيًا لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للصناعة الرقمية. فقد كثّفت السعودية استضافة البطولات والفعاليات الكبرى، وجذبت استثمارات وشراكات استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة متكاملة تشمل تطوير الألعاب، وتنظيم المنافسات، وبناء البنية التحتية التقنية.

وفي سياق متصل، سبق للصندوق أن عزز رهانه على قطاع الألعاب عبر تحركات لافتة، من بينها الموافقة على الاستحواذ على شركة إلكترونيك آرتس، المنافسة لـ“تيك تو”، في صفقة قُدرت بنحو 55 مليار دولار، ما يعكس اهتمامًا طويل الأمد بهذه الصناعة سريعة النمو.

ويدير صندوق الاستثمارات العامة أصولًا تُقدّر بنحو تريليون دولار، ويقود جهود تنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن النفط والغاز، عبر ضخ استثمارات في قطاعات التكنولوجيا والترفيه والرياضة والطاقة المتجددة. ويُنظر إلى التخارج من “تيك تو إنترأكتيف” باعتباره خطوة تكتيكية ضمن استراتيجية أوسع لإعادة توزيع الأصول وتعظيم العوائد، بالتوازي مع بناء حضور مؤثر في سوق الألعاب العالمي.