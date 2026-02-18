تعزز Moody's حضورها في المملكة بافتتاح مقر إقليمي في الرياض

أعلنت Moody's عن تدشين مقرها الإقليمي الجديد في العاصمة السعودية الرياض، في خطوة تعكس التزامها المتواصل بدعم نمو أسواق المال في المملكة وتعزيز مساهمتها في مسيرة التحول الاقتصادي. ويأتي هذا التوسع امتداداً لحضور الوكالة في السعودية، حيث كانت قد افتتحت أول مكتب لها في عام 2018، ما يؤكد رؤيتها بعيدة المدى تجاه السوق المحلية ومنطقة الشرق الأوسط عموماً.

وأوضحت الوكالة أن إنشاء المقر الإقليمي يشكل مرحلة جديدة في تطوير عملياتها داخل المملكة، إذ سيسهم في توطيد علاقاتها مع المؤسسات المالية والجهات ذات الصلة، إضافة إلى تعزيز قدرتها على الوصول إلى بيانات دقيقة وموثوقة تدعم عمليات التقييم الائتماني والتحليل المالي. كما سيمكنها ذلك من تقديم رؤى أعمق ومعلومات أكثر شمولاً تساعد المستثمرين وصناع القرار على اتخاذ قرارات مدروسة تستند إلى أسس تحليلية قوية.

وأكدت موديز أن المقر الجديد سيؤدي دوراً محورياً في تنسيق أنشطتها الإقليمية، بما يعزز كفاءة خدماتها ويوسع نطاق تعاونها مع مختلف الأطراف في السوق السعودية. وفي هذا السياق، تم تعيين محمود توتنجي مديراً عاماً لقيادة المقر الإقليمي، مستفيدةً من خبرته الواسعة في تأسيس وتنمية المؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي. ويُذكر أن توتنجي كان له دور سابق في إنشاء مقر موديز داخل المملكة، ما يمنحه فهماً عميقاً لبيئة الأعمال المحلية واحتياجاتها المتنامية.

وتعكس هذه الخطوة ثقة الوكالة في الفرص الواعدة التي يوفرها الاقتصاد السعودي، ورغبتها في أن تكون شريكاً فاعلاً في دعم تطور القطاع المالي وتعزيز جاذبية السوق للمستثمرين الإقليميين والدوليين.