عاجل: أداء ADP الأقوى من المتوقع يفشل في دعم الدولار الأمريكي

1:15 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة، بيانات ADP لتغيرات التوظيف:

العدد الفعلي 63 ألف (العدد المتوقع 50 ألف، العدد السابق 22 ألف)

لم يشهد مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) سوى مكاسب طفيفة رغم بيانات سوق العمل الصادرة عن ADP والتي فاقت التوقعات. وبينما تُعزز هذه البيانات عادةً توقعات متشددة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، فإن ردة فعل السوق الضعيفة تعود إلى مراجعة تنازلية لأرقام الشهر السابق، وهي بيانات كانت قد أثارت بالفعل مخاوف بشأن أوضاع سوق العمل.

يُمهد هذا التقرير الخاص الطريق أمام حذرٍ في انتظار بيانات الوظائف غير الزراعية (NFP) يوم الجمعة، حيث يُتوقع أن يتباطأ نمو الوظائف بشكل ملحوظ إلى 58 ألف وظيفة مقارنةً بـ 130 ألف وظيفة في الشهر السابق. ومن المرجح أن يُعزز تقرير آخر أقوى من المتوقع وجهة نظر السوق بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتردد أكثر في استئناف خفض أسعار الفائدة، لا سيما في ظل الارتفاع المفاجئ في مخاطر التضخم الناجمة عن الحرب الأمريكية الإيرانية. من جهة أخرى، ستُثير البيانات الأضعف حالة من الارتباك بشأن وضع سوق العمل الأمريكي، مما يُشكل ضغطًا إضافيًا على الاحتياطي الفيدرالي، ومن المرجح أن يُعيد إحياء مخاوف الركود التضخمي.

المصدر: xStation5