سابك تواجه خسائر قياسية بقيمة 25.78 مليار ريال في 2025

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن نتائجها المالية للعام 2025، مسجلة تحولاً ملحوظاً من الربحية إلى الخسائر مقارنة بعام 2024. وذكرت الشركة في بيان نشر على منصة تداول يوم الأربعاء أن صافي الخسارة العائد لمساهمي الشركة بلغ 25.78 مليار ريال خلال العام الماضي، مقابل صافي ربح بلغ 1.54 مليار ريال في العام السابق.

وأرجعت سابك التحول إلى الخسائر بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي خسائر العمليات غير المستمرة بقيمة 20.8 مليار ريال، شملت خسائر غير نقدية بقيمة 15.2 مليار ريال نتيجة إعادة تقييم القيمة العادلة لقرار التخارج من بعض أعمالها وأصولها في أوروبا، بما في ذلك قطاع البتروكيماويات وأعمال اللدائن الهندسية الحرارية في الأمريكيتين وأوروبا.

كما تأثرت النتائج بإلغاء الاعتراف بموجودات ضريبية مؤجلة بقيمة 2.1 مليار ريال، بالإضافة إلى تسجيل مخصصات وانخفاض في قيمة الأصول بقيمة 3.8 مليار ريال مرتبطة بإغلاق وحدة التكسير في مصنع تيسايد بالمملكة المتحدة.

وعلى صعيد العمليات التشغيلية، انخفض إجمالي الربح بمقدار 4.4 مليار ريال نتيجة تراجع متوسط أسعار بيع المنتجات، فيما ارتفعت المصاريف التشغيلية الأخرى بحوالي 911 مليون ريال نتيجة تكاليف غير متكررة مرتبطة بمبادرة استراتيجية لإعادة الهيكلة. كما ارتفعت صافي تكاليف التمويل بمقدار 792 مليون ريال، إلى جانب مصاريف الزكاة التي بلغت نحو 694 مليون ريال.

وفي المقابل، ساهمت جهود ضبط التكاليف والمبادرات الاستراتيجية في خفض مصاريف البيع والإدارة والبحث والتطوير بمقدار 537 مليون ريال.

على مستوى الإيرادات، تراجعت المبيعات بنسبة 1.03% لتصل إلى 116.53 مليار ريال، مقابل 117.74 مليار ريال في 2024، كما انخفض إجمالي الربح بنسبة 17.19% إلى 21 مليار ريال، وتراجع الربح التشغيلي بنسبة 53.66% إلى 4.37 مليار ريال.

وأشارت سابك إلى اعتماد مؤشرات مالية معدلة بداية من الربع الثاني من 2025، تستبعد العناصر غير المتكررة، حيث بلغ الدخل المعدل قبل مصاريف التمويل والزكاة والضرائب والاستهلاك والإطفاء 17.88 مليار ريال، بانخفاض 15% مقارنة بـ20.98 مليار ريال في 2024، كما سجل صافي الدخل المعدل من العمليات 6.92 مليار ريال مقابل 9.79 مليار ريال في العام السابق.

وفيما يخص توزيعات الأرباح، قرر مجلس إدارة سابك توزيع أرباح نقدية مرحلية عن النصف الثاني من 2025 بقيمة 4.5 مليار ريال (نحو 1.2 مليار دولار) على 3 مليارات سهم، أي 1.5 ريال للسهم، على أن يكون تاريخ أحقية التوزيع يوم الأحد 8 مارس 2026.