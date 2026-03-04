توقف ارتفاع الدولار، لكن هل سيستمر ذلك لفترة طويلة؟ 💸

توقفت مكاسب الدولار بعد تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز يشير إلى أن السلطات الإيرانية شاركت معلومات مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) بشأن استعدادها للمفاوضات. ورغم رد إيران اللاحق - الذي أكدت فيه عدم ثقتها بالولايات المتحدة، وعدم وجود أي أساس للمحادثات، واعتزامها مواصلة العمليات العسكرية طالما لزم الأمر - فقد توقف مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) عن مساره التصاعدي، متراجعًا بنحو 0.2% بعد أن تجاوز أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر.

المصدر: xStation5



إلى جانب تأثير "الاندفاع نحو الملاذات الآمنة"، يعود ارتفاع الدولار إلى تزايد المخاوف من التضخم العالمي، مما يدعم الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة. وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قد أبدوا توجهاً متشدداً متزايداً حتى قبل عودة معدل التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 3%؛ ونتيجة لذلك، أدت صدمة نفطية إضافية إلى انتعاش سريع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتراجع التوقعات المهتزة أصلاً بشأن خفض أسعار الفائدة في عام 2026. ومع ذلك، ونظراً لحجم المكاسب الأخيرة وانعدام احتمالات خفض حدة الصراع، قد يكون التصحيح الحالي مجرد تصحيح فني ولا يشير بالضرورة إلى نهاية الضغط التصاعدي على الدولار.

في حين أن المخاوف التضخمية الجديدة ذات طبيعة عالمية، إلا أن تأثير "التوترات التضخمية والتوجه نحو الملاذات الآمنة" مجتمعين قد أدى إلى انخفاض معظم عملات مجموعة العشر مقابل الدولار الأمريكي. حتى الفرنك السويسري شهد تصحيحًا حادًا. وكان زوج اليورو/الدولار الأمريكي الأكثر تضررًا، حيث انخفض بنحو 1.2% منذ بداية العام. المصدر: أبحاث XTB

يواجه البنك المركزي الأوروبي تحديًا أكبر، إذ يضطر إلى الموازنة بين عودة التضخم وخطر الركود الحقيقي في القارة. وقد تضاعفت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا كرد فعل على تصاعد الصراع وتعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر. وكان انخفاض أسعار الطاقة في السنوات الأخيرة العامل الرئيسي الذي ساعد على احتواء التضخم الأوروبي وساهم في الارتفاع الملحوظ في النشاط التجاري. وبالتالي، فإن استمرار ارتفاع أسعار الغاز قد يعيق التعافي التدريجي للاقتصاد الأوروبي.

على الرغم من الانتعاش المتماثل في عوائد السندات على جانبي المحيط الأطلسي، انخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي بشكل حاد نتيجة لتأثر أوروبا بتقلبات أسعار الغاز، مما يهدد بتبديد المكاسب الأخيرة في النشاط الاقتصادي (تحسن الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع مؤشرات مديري المشتريات). المصدر: أبحاث XTB

على الرغم من نجاح اليورو في الحفاظ على مستوى الدعم الفني عند 1.1600، لا تزال النظرة التشاؤمية تجاه زوج اليورو/الدولار الأمريكي قوية، كما تؤكد بيانات سوق المشتقات. يُظهر مؤشر انعكاس المخاطر تفضيلًا مستمرًا لخيارات البيع على خيارات الشراء، مما يعني أن المستثمرين ما زالوا يدفعون علاوة مرتفعة للتحوط ضد المزيد من انخفاض اليورو خلال الشهر المقبل. يعكس هذا التشاؤم تزايد المخاوف بشأن صحة الاقتصاد الأوروبي في ظل معاناته من ضغوط الطاقة وانخفاض مستويات تخزين الغاز، وهي عوامل تُلقي، في نظر السوق، بظلال من الشك على استدامة الانتعاش الحالي.

سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي (باللون الأبيض) مقابل انعكاس المخاطر الضمني في السوق لمدة شهر واحد (باللون الأزرق، سالب). المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي