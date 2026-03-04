تغييرات قيادية في «سابك»: تقاعد الفقيه وتكليف الفقير بقيادة المرحلة المقبلة

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية - سابك عن قبول مجلس إدارتها تقاعد الرئيس التنفيذي المهندس عبدالرحمن بن صالح الفقيه، في خطوة تمثل انتقالاً قيادياً مهماً للشركة مع اقتراب نهاية مرحلة استراتيجية بارزة في مسيرتها.

وأوضحت الشركة في بيان منشور على تداول السعودية أن الفقيه لعب دوراً محورياً خلال فترة اتسمت ببرامج تحسين استراتيجية عززت من تنافسية «سابك» ومكانتها بين كبار منتجي البتروكيماويات عالمياً. وأشرف خلال قيادته على مبادرات نوعية دعمت كفاءة العمليات ورفعت الجاهزية للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً من التطور الصناعي والتقني.

وقرر مجلس الإدارة تعيين الدكتور فيصل بن محمد الفقير رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من الأول من أبريل 2026. ويتمتع الفقير بخبرة واسعة في قطاعي التكرير والبتروكيماويات، ويشغل حالياً منصب النائب الأعلى للرئيس لتحويل السوائل إلى كيميائيات في أرامكو السعودية. ويحمل درجتَي الماجستير والدكتوراه في علوم وهندسة المواد من جامعة ولاية بنسلفانيا، إضافة إلى بكالوريوس الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

وفي بيان منفصل، أعلنت «سابك» تعيين إبراهيم بن قاسم البوعينين عضواً في مجلس الإدارة خلفاً للفقيه اعتباراً من التاريخ ذاته. ويتمتع البوعينين بخبرة تمتد منذ عام 1989 في «أرامكو السعودية»، حيث يشغل حالياً منصب النائب التنفيذي للرئيس للتصنيع العالمي. كما سبق أن تولى مسؤولية المبيعات والتجارة وتخطيط الإمداد، مشرفاً على أنشطة تجارة النفط الخام وغاز البترول المسال وشبكات الإمداد العالمية.

ويترأس البوعينين مجلس إدارة لوبريف، إلى جانب عضويته في عدد من مجالس إدارات الشركات التابعة والمشاريع المشتركة. ويحمل درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، وماجستير إدارة الأعمال في الإدارة العالمية، إضافة إلى ماجستير في الابتكار والقيادة العالمية من معهد ماساتشوستس للتقنية.

وأكدت الشركة أن تعيين عضو مجلس الإدارة الجديد سيُعرض على الجمعية العامة المقبلة لاعتماده بشكل نهائي.