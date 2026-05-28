عاجل: الذهب وUS100 يتفاعلان مع بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي والناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة

جاءت بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أبريل مفاجئة، حيث بلغ معدل التضخم الشهري 0.4% على أساس شهري، وهو أقل من توقعات السوق البالغة 0.5%. تشير هذه القراءة إلى انخفاض طفيف في ضغوط الأسعار مقارنةً بشهر مارس، عندما ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.7% على أساس شهري. وعلى أساس سنوي، استقر معدل التضخم الرئيسي لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي عند 3.8% على أساس سنوي، بما يتماشى مع التوقعات.

مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي يُفاجئ إيجاباً

ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي - وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي - بنسبة 0.2% فقط على أساس شهري، متجاوزاً التوقعات البالغة 0.3%. هذه إشارة واضحة إلى أن الضغوط التضخمية الأساسية تتراجع بوتيرة أسرع مما توقعته الأسواق. وعلى أساس سنوي، بلغ مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 3.3% على أساس سنوي، متوافقاً مع التقديرات المتفق عليها، ولكن بالنظر إلى انخفاض معدل التضخم الشهري، قد تفسر الأسواق هذه البيانات على أنها تمهيد لخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في وقت مبكر.

تم تعديل الناتج المحلي الإجمالي بالخفض

جاءت التقديرات الثانية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2026 مخيبة للآمال، حيث بلغت 1.6% مقارنة بالربع السابق، مقابل توقعات بلغت 2.0% والقراءة السابقة البالغة 2.0%. ويؤكد هذا التعديل بالخفض أن الاقتصاد الأمريكي يشهد تباطؤًا أكبر من المتوقع.

الآثار المترتبة على السوق

تشير البيانات مجتمعة إلى بيئة مخاطر ركود تضخمي أقل حدة. ومع ذلك، يبقى التضخم محور اهتمام السوق الرئيسي، وتدعم القراءة المطمئنة نسبيًا اليوم انتعاش مؤشر US100 الذي ظهر بعد دقائق من صدورها.

المصدر: xStation