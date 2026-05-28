انخفاض سعر الفضة بنسبة 1.5% 🚩 ويتوقع بنك أوف أمريكا انتعاشاً محتملاً

انخفض سعر الفضة اليوم بنسبة 1.5%، مواصلاً بذلك موجة البيع الحادة التي شهدتها الجلسات القليلة الماضية. في الوقت نفسه، لا يزال بنك أوف أمريكا متفائلاً بشأن الفضة، ويرى إمكانية وصول سعرها إلى 100 دولار أمريكي للأونصة في الربع الأخير من عام 2026، مع تحذيره من أن هذا الارتفاع سيكون على الأرجح مؤقتاً وغير مستدام. ووفقاً لمحللي بنك أوف أمريكا، فإن الزخم الصعودي الحالي في أسعار الفضة مدفوعٌ بشكل أساسي بالارتفاع المستمر في أسعار الذهب، والتوترات الجيوسياسية، ومحدودية السيولة في سوق الفضة المادية.

مع ذلك، يعتقد البنك أن أساسيات صناعة الفضة بدأت تضعف، حيث أصبحت الأسعار المرتفعة مشكلة رئيسية مع سعي المصنّعين المتزايد لإيجاد طرق لتقليل استخدام الفضة أو استبدالها ببدائل أرخص.

ويتمثل الخطر الأكبر في قطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، الذي كان أحد المحركات الرئيسية للطلب على الفضة في السنوات الأخيرة. بحسب بنك أوف أمريكا، ربما يكون الطلب من هذا القطاع قد بلغ ذروته بالفعل في عام 2025. ويشير البنك أيضاً إلى تباطؤ إنتاج الألواح الشمسية في الصين، واحتمال انخفاض عدد تركيبات الطاقة الشمسية الجديدة في عام 2026، مما قد يحد من نمو الطلب الصناعي على الفضة.

وتُشكل أسعار الفضة المرتفعة ضغطاً كبيراً على هوامش أرباح مصنعي الطاقة الشمسية، مما يُسرّع ما يُعرف بـ"الترشيد"، حيث تُقلل الشركات من كمية الفضة المستخدمة في المنتجات الصناعية.

ويُقدّر بنك أوف أمريكا أن العجز العالمي في الفضة قد يتقلص بنسبة تصل إلى 90% هذا العام، مما يجعل السوق أكثر عرضة للانتقال إلى فائض في العرض حتى بعد عمليات بيع محدودة من قِبل المستثمرين.

ويتوقع البنك أن تُتداول الفضة تدريجياً كمعادن نفيسة بدلاً من المعادن الصناعية في الفصول القادمة، مما يعني اعتماداً أكبر على تدفقات رأس المال، ومعنويات المستثمرين، وتوقعات السياسة النقدية.

وعلى الرغم من موقفه الأكثر حذراً، يُشدد بنك أوف أمريكا على أن الطلب على الفضة من غير المرجح أن ينهار بشكل حاد، لأن المعدن لا يزال عنصراً بالغ الأهمية في التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. يستمر الصراع مع إيران في دعم الاستثمار في الطاقة البديلة والتقنيات التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط، مما يدعم بشكل غير مباشر الطلب على الفضة على المدى الطويل.

يحذر البنك أيضًا من أن أسعار الفضة قد تظل شديدة التقلب. ففي وقت سابق من هذا العام، ارتفعت أسعار الفضة لفترة وجيزة لتصل إلى حوالي 120 دولارًا أمريكيًا للأونصة، حيث تنافس المستثمرون والمشترون الصناعيون على الإمدادات المادية المحدودة.

ويظل مصدرًا مهمًا آخر للمخاطر هو المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وبما أن كندا والمكسيك من كبار موردي الفضة إلى الولايات المتحدة، فإن أي تعريفات جمركية محتملة أو اضطرابات تجارية قد تؤدي مجددًا إلى تضييق شروط العرض في السوق.

يشير بنك أوف أمريكا أيضًا إلى أنه على الرغم من ارتفاع الأسعار، فإن حيازات صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالفضة المادية لا تزال في انخفاض، في حين تُظهر بيانات لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إقبالًا محدودًا من المستثمرين المضاربين على زيادة مراكزهم الطويلة في العقود الآجلة بشكل كبير. ولا يزال سوق الفضة الحالي شديد الحساسية لتغيرات المعنويات وتدفقات رأس المال، مما يخلق احتمالية حدوث ارتفاعات حادة وتصحيحات حادة مماثلة في الأشهر المقبلة.

