عاجل: أوبك تنفي تقرير رويترز بشأن زيادة الإنتاج 🔔النفط يحاول التعافي

أصدرت أمانة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بيانًا اليوم، نفت فيه تقريرًا لرويترز، زعم أن أوبك وحلفاءها يخططون لزيادة إنتاج النفط الخام في نوفمبر بمقدار 500 ألف برميل يوميًا خلال اجتماع الأحد. وعلقت أوبك قائلةً:

"في الوقت الحالي، لم تبدأ بعد المناقشات بين الوزراء المعنيين بشأن الاجتماع القادم. وعليه، تحث أمانة أوبك بشدة وسائل الإعلام على توخي الدقة والمسؤولية في تغطيتها الإعلامية لتجنب إثارة تكهنات غير ضرورية في سوق النفط".

تعافى سعر النفط بعد خسائره الكبيرة في وقت سابق من اليوم، ليرتفع برنت إلى 62.6 دولارًا أمريكيًا للبرميل.

