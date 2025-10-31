CHN.cash تحت الضغط على الرغم من تصريحات ترامب الإيجابية 🚩

أشار ترامب إلى رغبته في خفض الرسوم الجمركية على الصين بمقدار 10 نقاط مئوية إضافية. كما صرّح بأن محادثاته مع شي كانت "رائعة"، وأن الاتفاق التجاري مع بكين سيكون "طويل الأمد". على الرغم من ذلك، تراجع المؤشر الصيني في الأيام الأخيرة، من 9,500 إلى 9,175 نقطة. وانخفض المؤشر دون المتوسط المتحرك الأساسي 50 على الفاصل الزمني اليومي (الخط البرتقالي).
المصدر: xStation5
كان رد فعل السوق الإيجابي على تصريحات ترامب محدودًا حتى الآن، مع أن تهدئة التوترات يُعدّ، بشكل عام، تطورًا إيجابيًا للغاية لسوق الأسهم الصينية.
المصدر: xStation5
