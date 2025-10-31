مؤشر US100 يخسر 0.5% 📉امتد انخفاض أسهم Meta بسبب مخاوف بشأن AI CAPEX وتصريحات دويتشه بنك

انخفض مؤشر US100 بأكثر من 0.5% اليوم، ويعزى انخفاض المؤشر بشكل رئيسي إلى انخفاض أسهم Meta Platforms، مما ضغط على "موضوع الذكاء الاصطناعي" حيث تفاعل المستثمرون بحذر مع الإنفاق الرأسمالي الضخم للشركة في مجال الذكاء الاصطناعي. خفّض دويتشه بنك السعر المستهدف للسهم من 930 دولارًا إلى 880 دولارًا (مع الحفاظ على توصية الشراء). اعتبرت وول ستريت شركة Meta من أكبر الرابحين من "اتجاه الذكاء الاصطناعي"، حيث حققت دخلًا من الإعلانات الرقمية ودمجت الذكاء الاصطناعي في "تطبيقات العائلة": فيسبوك وإنستغرام وواتساب.

هل يحذر دويتشه بنك من الإنفاق الرأسمالي للذكاء الاصطناعي؟

أشار المحللون إلى استثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية تفوق التوقعات، مما سيؤثر سلبًا على التدفق النقدي قصير الأجل.

يتداول سهم ميتا عند 650 دولارًا أمريكيًا، بقيمة سوقية تبلغ 1.6 تريليون دولار أمريكي، ونسبة سعر إلى ربحية تبلغ حوالي 23.5، وهو ما يُعتبر منخفضًا مقارنةً بإمكانيات أرباحه القوية على المدى القريب.

انخفضت أسهم ميتا بعد الكشف عن خطط لتسريع استثمارات الذكاء الاصطناعي. وأشار محللون من دويتشه بنك إلى أن هذه المبادرات ستؤدي إلى زيادة كبيرة في النفقات الرأسمالية في الأرباع القادمة.

خفّض دويتشه بنك تقديراته للتدفق النقدي الحر بنسبة 40% للسنة المالية 2026 و30% للسنة المالية 2027، مما يعكس الارتفاع الكبير في الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

أعمال أساسية قوية وإمكانات نمو قوية

على الرغم من ضغط التدفق النقدي على المدى القريب، أكد دويتشه بنك مجددًا أن محرك الإعلانات في ميتا لا يزال "قويًا للغاية من حيث الأساس".

تعزز استثمارات الذكاء الاصطناعي التفاعل وتعزز أداء منصة الإعلانات، مما يجعل ميتا "أسرع منصة إعلانات واسعة النطاق نموًا".

على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، حققت ميتا تدفقًا نقديًا حرًا ضخمًا بلغ 50.1 مليار دولار أمريكي، ونمت إيراداتها بنسبة 19.4% لتصل إلى 178.8 مليار دولار أمريكي.

يتوقع المحللون زيادة أخرى في الإيرادات بنسبة 19% في السنة المالية 2025، مما يؤكد زخم النمو المستدام.

تُعتبر استثمارات الذكاء الاصطناعي استراتيجية وليست محفوفة بالمخاطر

دافع دويتشه بنك عن تخصيص رأس مال ميتا، مجادلًا بأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية يُظهر بالفعل عوائد من خلال زيادة تفاعل المستخدمين وكفاءة الإعلانات.

سلط البنك الضوء على الفرص طويلة الأجل في مجال الرسائل التجارية، وذكاء ميتا الاصطناعي، والأجهزة القابلة للارتداء، على الرغم من إقراره بفترة استرداد أطول لهذه المشاريع.

لا يزال دويتشه بنك متفائلًا بشأن نمو ميتا طويل الأجل المدفوع بالذكاء الاصطناعي، ويرى أن التراجع الحالي هو تكلفة مؤقتة لتوسيع نطاق المرحلة التالية من الإعلان الرقمي والابتكار.

المصدر: xStation5