⏬EURUSD في أدنى مستوى في 3 أشهر

يستعد الدولار الأمريكي لإغلاق إيجابي، ليس فقط هذا الأسبوع، بل أيضًا هذا الشهر. يكسر زوج اليورو/الدولار الأمريكي أدنى مستوياته المحلية المسجلة في منتصف الشهر اليوم، ويتجه نحو مستوى 1.1500 وسط تضاؤل ​​فرص خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. ويشهد الدولار الأمريكي اليوم قوة مقابل جميع عملات مجموعة العشرة.

انخفض احتمال خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة من حوالي 90% قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي الأخير إلى ما يقارب 60%. إذا جاءت بيانات الأسبوع المقبل، مثل مؤشرات ISM أو تقرير ADP، إيجابية، فقد يزيد ذلك من ثقة الاحتياطي الفيدرالي بشأن حالة الاقتصاد الأمريكي، ويؤدي إلى مزيد من ارتفاع الدولار. علاوة على ذلك، هناك بعض الدلائل على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يكون أكثر مرونة في المستقبل القريب، مما قد يعني انخفاض أسعار الفائدة في العام المقبل.

انخفضت توقعات تخفيضات أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي. ويتوقع السوق الآن انخفاض أسعار الفائدة إلى حوالي 3.0% بنهاية هذه الدورة، مع الأخذ في الاعتبار المعدل الفعلي (3.25% للحد الأعلى). المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي، إكس تي بي

انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي اليوم دون مستوى 1.1530، مخترقًا مستوى دعم منتصف الشهر. قبل ثلاث جلسات فقط، كان الزوج أقرب إلى مستوى 1.17، ولكن حاليًا، يبدو أن مستوى 1.1500 قريب. المصدر: xStation5