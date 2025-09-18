عاجل: أسهم إنتل ترتفع بنسبة 20% بعد تقارير عن استحواذ إنفيديا على جزء من أسهمها🚨

أعلنت شركة إنفيديا (NVDA.US) عن استثمار بقيمة 5 مليارات دولار في شركة إنتل (INTC.US)، حيث استحوذت على أسهم بسعر 23.28 دولارًا أمريكيًا، وهو خصم عن سعر إغلاق يوم الأربعاء. وأعلنت الشركتان أنهما ستتعاونان في تصميم رقاقات لأجهزة الكمبيوتر ومراكز البيانات، من خلال الجمع بين معالجات إنتل وتقنية رسومات إنفيديا.

يُعدّ هذا تحالفًا غير مسبوق بين منافسين سابقين، يوفر لشركة إنتل الدعم المالي والوصول إلى حلول رئيسية من الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. وبعد استثمارات سابقة من الحكومة الأمريكية وشركة سوفت بنك، تُبرز هذه الخطوة الحاجة إلى جمع الأموال اللازمة للتطوير في ظل تراجع حصتها السوقية. وأكد الرئيس التنفيذي، جنسن هوانغ، أن الجمع بين منصات x86 والذكاء الاصطناعي يُرسي أسس "عصر جديد في الحوسبة". وبالنسبة لشركة إنتل، يُمثل هذا التعاون فرصةً لمنافسة AMD بفعالية أكبر في سوق أجهزة الكمبيوتر، وتعزيز مكانتها في سوق الخوادم، حيث لم تُنافس إنفيديا حتى الآن. ويتفاعل السوق بحماس كبير، حيث ارتفعت أسهم إنتل بنسبة 20% في تداولات ما قبل الافتتاح.

المصدر: ياهو فاينانس