اقرأ أكثر

عاجل: أسهم إنتل ترتفع بنسبة 20% بعد تقارير عن استحواذ إنفيديا على جزء من أسهمها🚨

٣:١٢ م ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥

أعلنت شركة إنفيديا (NVDA.US) عن استثمار بقيمة 5 مليارات دولار في شركة إنتل (INTC.US)، حيث استحوذت على أسهم بسعر 23.28 دولارًا أمريكيًا، وهو خصم عن سعر إغلاق يوم الأربعاء. وأعلنت الشركتان أنهما ستتعاونان في تصميم رقاقات لأجهزة الكمبيوتر ومراكز البيانات، من خلال الجمع بين معالجات إنتل وتقنية رسومات إنفيديا.

يُعدّ هذا تحالفًا غير مسبوق بين منافسين سابقين، يوفر لشركة إنتل الدعم المالي والوصول إلى حلول رئيسية من الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. وبعد استثمارات سابقة من الحكومة الأمريكية وشركة سوفت بنك، تُبرز هذه الخطوة الحاجة إلى جمع الأموال اللازمة للتطوير في ظل تراجع حصتها السوقية. وأكد الرئيس التنفيذي، جنسن هوانغ، أن الجمع بين منصات x86 والذكاء الاصطناعي يُرسي أسس "عصر جديد في الحوسبة". وبالنسبة لشركة إنتل، يُمثل هذا التعاون فرصةً لمنافسة AMD بفعالية أكبر في سوق أجهزة الكمبيوتر، وتعزيز مكانتها في سوق الخوادم، حيث لم تُنافس إنفيديا حتى الآن. ويتفاعل السوق بحماس كبير، حيث ارتفعت أسهم إنتل بنسبة 20% في تداولات ما قبل الافتتاح.

إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي

إنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال

 

المصدر: ياهو فاينانس

 

 

share
back

أخبار الأسواق

19.09.2025
١٠:٠١ م

ملخص يومي: يوم آخر من الأرقام القياسية في وول ستريت

تواصل مؤشرات وول ستريت ارتفاعها في يوم "السحر الثلاثي"، لتصل إلى أعلى مستوياتها التاريخية، مدفوعةً بالتفسير المتشائم لخفض أسعار الفائدة الأخير...

 ٩:١١ م

هل بدأت ثورة الكمّ بالفعل؟ الحوسبة الكمّية تشهد نموًا بنسبة ٢٥٪.

شركة الحوسبة الكمومية (QUBT.US) هي شركة تعمل في مجال الحواسيب الكمومية، وقد جذبت مؤخرًا اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين. وقد ارتفعت أسهمها اليوم بنسبة تصل...

 ٨:٠٥ م

🔝ارتفاع الفضة بأكثر من 2%

وصلت الفضة إلى أعلى مستوياتها اليومية منذ عام ٢٠١١ يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن تشهد تصحيحًا طفيفًا، والذي تفاقم بفعل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي...
المزيد من الأخبار

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات