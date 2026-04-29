عاجل: بنك كندا يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير📌 زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي يواصل مكاسبه 📈

قرار بنك كندا بشأن سعر الفائدة:
- الفعلي: ٢٫٢٥٪
- المتوقع: ٢٫٢٥٪
- السابق: ٢٫٢٥٪
أبقى بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%، وهو المستوى الذي استقر عليه منذ أكتوبر. وقرر مجلس الإدارة تجاهل التأثير التضخمي المباشر لحرب الشرق الأوسط. ومع ذلك، تبقى السياسة النقدية مرنة، مع إمكانية رفع أسعار الفائدة إذا أدت صدمات أسعار الطاقة إلى تضخم عام ومستمر.
التوقعات الاقتصادية:
- توقعات التضخم: ارتفع معدل التضخم وفقًا لمؤشر أسعار المستهلكين في مارس إلى 2.4% من 1.8% في فبراير، مدفوعًا بارتفاع أسعار البنزين. ومن المتوقع أن يبلغ التضخم ذروته عند 3% في أبريل قبل أن يعود إلى الهدف المحدد عند 2% في أوائل عام 2027.
- توقعات النمو الاقتصادي: من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.2% في عام 2026، ليرتفع إلى 1.7% بحلول عام 2028 مع تعافي التجارة والاستثمار تدريجيًا. وفي حين يدعم الاستهلاك والإنفاق الحكومي الاقتصاد، فإن التعريفات الأمريكية وعدم اليقين التجاري - وتحديدًا مراجعة اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (CUSMA) - يؤثران سلبًا على الصادرات. ويُوفر وضع كندا كمصدر صافٍ للنفط بعض المرونة النسبية.
- سوق العمل والمخاطر: يشهد سوق العمل ركوداً، حيث تتراوح نسبة البطالة بين 6.5% و7%. تشمل المخاطر الرئيسية فرض قيود تجارية أمريكية جديدة، قد تؤدي إلى خفض أسعار الفائدة، أو استمرار ضغوط أسعار الطاقة التي قد تستدعي زيادات متتالية في أسعار الفائدة. وتشهد الإنتاجية انتعاشاً مبكراً بفضل تبني الشركات لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
