ملخص اليوم - عودة موجة البيع في وول ستريت ⬇️

📉 سوق الأسهم
- على الرغم من أن جلسة التداول الأمريكية بدأت بمكاسب ومحاولة للتعافي من انخفاضات الأسبوع الماضي، إلا أن ارتفاع أسعار أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية تلاشى تمامًا، وهبطت المؤشرات الرئيسية (بقيادة مؤشر US100) بشكل حاد.
- بلغ انخفاض مؤشر US100 ما يقارب 4%، بينما انخفض مؤشر US500 بأكثر من 2% - وقد انخفضت هذه الخسائر حاليًا إلى النصف تقريبًا.
- ارتفع مؤشر تقلبات السوق VIX بأكثر من 10%، متجاوزًا حاجز 20 نقطة النفسي، مما يشير إلى زيادة حادة في قلق المستثمرين والطلب على التحوط في محافظهم الاستثمارية.
🌍 الجغرافيا السياسية
- أعلن الرئيس الأمريكي أن اتفاق السلام مع إيران في "مرحلته النهائية"، والذي سيؤدي إلى فتح مضيق هرمز، وهو ممر استراتيجي للتجارة العالمية.
- مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن ترامب أعلن عن اتفاق وشيك منذ بدء النزاع ما يقارب 40 مرة.
- أعلنت إسرائيل وإيران وقف الهجمات المتبادلة، لكن من المحتمل أن نشهد تصعيدًا جديدًا للموقف من جانب الولايات المتحدة.
- أشار ترامب إلى أنه في أعقاب إسقاط مروحية دورية في مضيق هرمز، يتعين على الولايات المتحدة الرد على العدوان الإيراني، مما أدى إلى انتعاش طفيف في أسعار النفط وتفاقم مؤقت للخسائر في وول ستريت.
🛢️ السلع الأساسية
- انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط اليوم إلى متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، متراجعًا إلى ما دون 88 دولارًا للبرميل، بينما اختبر خام برنت مستوى 90 دولارًا للبرميل تقريبًا. وانخفضت فروق الأسعار الآجلة إلى ما دون دولارين، مما يشير إلى تراجع التوتر، على الرغم من استمرار حظر عبور السفن لمضيق هرمز.
- يتراجع سعر الذهب إلى أدنى مستوى له منذ مارس، متراجعًا تمامًا عن مكاسب هذا العام، حيث يُتداول حاليًا عند 4260 دولارًا، وقد خفضت سيتي غروب ويو بي إس توقعاتهما لأسعار الذهب هذا العام بشكل ملحوظ.
💱 العملات
- حدّ تراجع المعنويات من انتعاش زوج اليورو/الدولار الأمريكي، الذي يتداول حاليًا عند مستوى 1.1550 تقريبًا، قبيل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس.
📊 الاقتصاد الكلي
- يُبدي المستثمرون حذرًا شديدًا قبيل صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يوم الأربعاء، وقراءة مؤشر أسعار المنتجين (PPI) يوم الخميس، وهما بيانات ستُشير إلى ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيختار رفع أسعار الفائدة هذا العام.
- أظهرت بيانات اليوم الأمريكية عجزًا تجاريًا أقل بقليل من المتوقع، حيث بلغ 55.9 مليار دولار أمريكي لشهر أبريل (بينما كان متوقعًا أن يرتفع إلى 56.5 مليار دولار أمريكي).
- تتراجع التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة بشكل طفيف، إذ يتوقع السوق حاليًا رفعًا كاملًا واحدًا من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بينما كان يتوقع أكثر من 1.2 رفع بعد صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.
- يشهد الفائض التجاري الصيني نموًا قويًا، حيث بلغ 105 مليارات دولار أمريكي لشهر مايو (مقارنةً بـ 84.8 مليار دولار أمريكي في الشهر السابق). لحسن الحظ، تشهد الواردات تسارعًا ملحوظًا بنسبة ٢٧.٥٪ على أساس سنوي، مقارنةً بنسبة تقل عن ٢٠٪ للصادرات.
📱 الشركات
- OpenAI تطرح أسهمها للاكتتاب العام: حظي خبر تقديم مبتكر ChatGPT مسودة بيان تسجيل سرية للاكتتاب العام الأولي باهتمام واسع.
- SpaceX على وشك الانطلاق: يترقب السوق بفارغ الصبر الاكتتاب العام الأولي لشركة الفضاء العملاقة المملوكة لإيلون ماسك، والمقرر في نهاية هذا الأسبوع.
- استحواذ بمليار دولار على شركة تقنية حيوية: أعلنت شركة الأدوية البريطانية العملاقة GlaxoSmithKline (GSK) عن استحواذها على Nuvalent مقابل ١٠.٦ مليار دولار، مما أدى إلى ارتفاع أسهم Nuvalent بنسبة تقارب ٣٩٪.
🔴انخفاض مؤشر US100 بنسبة 4% تقريباً
افتتاح السوق الأمريكي: المؤشرات تواصل انتعاشها مدفوعة بأسهم التكنولوجيا وانخفاض أسعار النفط
ارتفعت أسهم شركة إنتل بنسبة 10% بعد محادثات مع جوجل وإنفيديا
ملخص السوق: انتعاش الأسواق عقب تصريحات ترامب