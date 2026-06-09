ملخص اليوم - عودة موجة البيع في وول ستريت ⬇️

انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط اليوم إلى متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، متراجعًا إلى ما دون 88 دولارًا للبرميل، بينما اختبر خام برنت مستوى 90 دولارًا للبرميل تقريبًا. وانخفضت فروق الأسعار الآجلة إلى ما دون دولارين، مما يشير إلى تراجع التوتر، على الرغم من استمرار حظر عبور السفن لمضيق هرمز.