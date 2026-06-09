🔴انخفاض مؤشر US100 بنسبة 4% تقريباً

شهدت جلسة التداول يوم الثلاثاء في الولايات المتحدة تراجعًا حادًا في معنويات السوق. فقد باءت محاولات الانتعاش الأولية في قطاع التكنولوجيا بالفشل، وتراجع أسهم أشباه الموصلات، مما أدى إلى انخفاض حاد في المؤشرات الرئيسية. وإلى جانب قطاع التكنولوجيا، نشهد أيضًا تراجعًا واضحًا في أسهم الطاقة. ويبدي المستثمرون حذرًا شديدًا قبيل صدور تقارير التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة، وإطلاق شركة سبيس إكس المقرر في نهاية هذا الأسبوع.

بالإضافة إلى ذلك، تشهد أسواق السلع انخفاضًا حادًا في أسعار النفط (حيث خسر خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 3%، بينما انخفض خام برنت بأكثر من 2%، ليصل إلى حوالي 90 دولارًا). ويأتي هذا ردًا على تصريحات دونالد ترامب، الذي أعلن أن الولايات المتحدة على وشك توقيع اتفاق سلام نهائي مع إيران، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، وهو ممر مائي حيوي للإمدادات العالمية. ومن الواضح أن السوق غير راضٍ عن هذا التطور.

يتجلى تصاعد حالة عدم اليقين بوضوح في مؤشر الخوف VIX، الذي ارتفع بأكثر من 10.3% اليوم، متجاوزًا عتبة العشرين نقطة. ولا تزال أنباء تقديم شركة OpenAI طلبًا سريًا للاكتتاب العام الأولي (IPO) محط الأنظار.

في الوقت الراهن، نشهد تراجعًا بنسبة 4% تقريبًا في مؤشر ناسداك 100 (العقود الآجلة لمؤشر US100)، بينما انخفض مؤشر ناسداك 500 بنسبة 2% تقريبًا.

التحليل الفني: يُعد مستوى 29,000 نقطة مستوىً رئيسيًا لمؤشر US100. إذا أغلق التداول دون هذا المستوى، فقد يمتد التصحيح إلى ما بين 26,000 و27,000 نقطة. المصدر: xStation5

ما هي الأسهم الأكثر انخفاضًا؟

الدافع الرئيسي وراء عمليات البيع المكثفة هو تراجع قطاعي أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، اللذين يشهدان تصحيحًا لمكاسبهما السابقة المرتفعة. إليكم أبرز الأسهم الخاسرة: