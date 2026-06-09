🟡⬇️الذهب عند أدنى مستوى له منذ مارس

تشهد أسعار الذهب انخفاضًا حادًا خلال جلسة التداول اليوم، حيث تراجعت بأكثر من 1.3% لتصل إلى مستويات أقل من 4270 دولارًا للأونصة، مما محا مكاسب هذا العام. ويعود هذا التراجع الحاد إلى مزيج من المخاوف المتزايدة وتعديلات التوقعات من قبل مؤسسات وول ستريت الرئيسية.

أهم الحقائق والظواهر الشاذة في السوق:

خفض سيتي غروب توقعاته: خفض سيتي غروب توقعاته لسعر الذهب خلال ثلاثة أشهر من 4300 دولار إلى 4000 دولار للأونصة. ويحذر المحللون من أنه في حال استمرار حصار مضيق هرمز واستمرار انخفاض الطلب الفعلي، فقد ينخفض ​​السعر إلى 3500 دولار. كما خفض يو بي إس توقعاته لسعر الذهب من 5900 دولار إلى 5500 دولار بنهاية هذا العام.

ظاهرة شاذة في السعر: من المثير للاهتمام أن عمليات البيع المكثفة للذهب مستمرة، على الرغم من انخفاض توقعات السوق لرفع أسعار الفائدة الأمريكية بشكل طفيف. تُشير أسعار العقود الآجلة حاليًا إلى احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة مرة واحدة بحلول نهاية العام (مقارنةً بـ 1.2 مرة في وقت سابق من هذا الأسبوع، عقب صدور بيانات قوية جدًا من برنامج الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة).

انخفاض أسعار النفط، وول ستريت أيضًا: يتزامن انخفاض أسعار الذهب مع انخفاض أسعار النفط الخام (خام غرب تكساس الوسيط أقل من 90 دولارًا)، وهو ما يُفترض نظريًا أن يُخفف من الضغوط التضخمية ويدعم الذهب على المدى القصير. ومع ذلك، يُهيمن النفور من المخاطرة على الأسواق: حيث ينسحب رأس المال أيضًا من أسواق الأسهم، وهو ما يتضح من التراجع الواضح للمؤشرات الرئيسية في وول ستريت (مؤشر 500 ومؤشر 100).

يتصرف الذهب حاليًا بشكل غير معتاد، متجاهلًا التراجع الطفيف في التوقعات بشأن مسار أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي. تُشير هذه المؤشرات إلى أن المستثمرين قد يُحققون أرباحًا بعد ارتفاع استمر لعدة أشهر، أو ببساطة يُصفّون مراكزهم في ظل هدوء عام في معنويات السوق في وول ستريت.

ماذا بعد؟

سيكون اختبارًا حاسمًا للمستثمرين المتفائلين في سوق الذهب هو بيانات التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر مايو، والمقرر صدورها غدًا (الأربعاء). إذا فاجأت تحركات الأسعار بارتفاعٍ ملحوظ، سيزداد الضغط على الذهب، وسيبدأ السوق مجدداً في تقييم ارتفاع تكلفة الاقتراض في الولايات المتحدة، ما قد يدفع سعر الذهب نحو 4000 دولار للأونصة. حالياً، يستقر السعر دون متوسط ​​200 جلسة، وقبل مستوى 4000 دولار، نجد دعماً يتمثل في تصحيح فيبوناتشي 38.2 للموجة الصاعدة الكبيرة منذ عام 2023. قد يكون عودة ضعف الدولار إشارةً مهمةً للذهب. في هذه اللحظة، نلاحظ عودة مؤشر الدولار إلى حوالي 100، وهو المستوى الذي تم تداوله فيه سابقاً في نهاية مارس وفي يوليو ونوفمبر 2025. في ذلك الوقت، كان هذا المستوى يمثل دائماً نقطة ارتداد للذهب.