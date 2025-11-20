عاجل: مؤشر أسعار المنتجين الألماني أعلى قليلاً من التوقعات!

8:00 - مؤشر أسعار المنتجين الألماني لشهر أكتوبر:
- على أساس سنوي: -1.8%، المتوقع: -1.9%، السابق: 1.7%
- على أساس شهري: 0.1%، المتوقع: 0.0%، السابق: -0.1%
يُظهر التحسن الشهري تحسنًا طفيفًا في ثقة الأعمال، والذي فاق توقعات السوق.
مع ذلك، لا يزال التحسن السنوي سلبيًا، ويحافظ على اتجاه تنازلي طويل الأجل.
ملخص يومي: عمليات بيع مكثفة في العملات المشفرة؛ خفض الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة في ديسمبر 💵
ثلاثة أسواق تستحق المتابعة في الأسبوع المقبل (21.11.2025)
عاجل: تقرير جامعة ميشيغان يشير إلى انخفاض في توقعات التضخم 📌
عاجل: مؤشر مديري المشتريات الأمريكي يفوق التوقعات قليلاً؛ EURUSDلا يتفاعل 📌