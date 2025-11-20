اقرأ أكثر
١٢:١٩ م · ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٥

عاجل: مؤشر أسعار المنتجين الألماني أعلى قليلاً من التوقعات!

DE40
المؤشرات
-
-

 

8:00 - مؤشر أسعار المنتجين الألماني لشهر أكتوبر:

  • على أساس سنوي: -1.8%، المتوقع: -1.9%، السابق: 1.7%
  • على أساس شهري: 0.1%، المتوقع: 0.0%، السابق: -0.1%

يُظهر التحسن الشهري تحسنًا طفيفًا في ثقة الأعمال، والذي فاق توقعات السوق.

مع ذلك، لا يزال التحسن السنوي سلبيًا، ويحافظ على اتجاه تنازلي طويل الأجل.

٢١ نوفمبر ٢٠٢٥, ١٠:٥٣ م

٢١ نوفمبر ٢٠٢٥, ١٠:٤٠ م

٢١ نوفمبر ٢٠٢٥, ٧:٢٣ م

٢١ نوفمبر ٢٠٢٥, ٦:٥٥ م

