١٢:٤٢ م · ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥

عاجل: بنك ريكسبانك يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعاً 📄

  • سعر الفائدة الفعلي لبنك ريكسبانك السويدي 1.75% (المتوقع 1.75%، السابق 1.75%)

 

أبقى بنك ريكسبانك سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.75%، مشيرًا إلى أن الانتعاش الاقتصادي في السويد يتقدم وأن التضخم يقترب من الهدف المحدد عند 2%. وقد كان النمو أقوى من المتوقع، وتدعم المؤشرات الأولية لتحسن سوق العمل الرأي القائل بأن النشاط الاقتصادي يستقر، على الرغم من أن العودة الكاملة إلى الوضع الطبيعي ستستغرق وقتًا. ومع ثبات التوقعات الاقتصادية والتضخمية بشكل عام، يتوقع مجلس الإدارة أن يبقى سعر الفائدة عند مستواه الحالي لبعض الوقت، مع إقراره بوجود حالة من عدم اليقين الكبير على الصعيدين المحلي والدولي - بدءًا من المخاطر الجيوسياسية وصولًا إلى الاستهلاك المحلي والسياسة المالية - والتي قد تتطلب تعديلات في السياسة النقدية إذا تغيرت الظروف.

 

 

 

