"سالك" تسجل 3.1 مليارات درهم إيرادات في 2025 بنسبة نمو 35.1%

أعلنت شركة "سالك" الإماراتية، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، عن نتائجها المالية لفترتي الربع الرابع والسنة المالية المنتهيتين في 31 ديسمبر 2025، والتي سجلت ارتفاعا في إجمالي إيرادات الشركة خلال السنة المالية 2025 بنسبة 35.1 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى ثلاثة مليارات و96 مليون درهم، مدعوماً بزيادة قدرها 26.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2025.

الجدير بالذكر أنه قد ارتفعت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 35.8 بالمئة في السنة المالية 2025 لتصل إلى مليارين و143 مليون درهم ، بهامش ربح قي بلغ 69.2 بالمئة.

في هذا الاطار عزت الشركة هذا الأداء القوي في السنة المالية 2025 إلى المساهمة السنوية الكاملة للبوابتين الجديدتين اللتين جرى تشغيلهما في نوفمبر 2024، فضلاً عن التطبيق الناجح لنظام التعرفة المرورية المرنة في نهاة يناير 2025، وإلى جانب استمرار البيئة الاقتصادية المواتية.

من جانبها أكد مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة "سالك": أن عام 205 شكّل محطةً فارقة في مسيرة "سالك"، إذ تجاوزت الشركة مستهدفاتها الاستراتيجية وحققت تقدماً نوعياً ملموساً، بالتوازي مع تسجيل أداء مالي قوي، مؤكداً أن النتائج المحققة تعكس متانة نموذج أعمالها، وقدرتها على تحقيق نمو مستدام مدفوع بكفاءة تشغيلية عالية ورؤية استراتيجية واضحة.

مضيفا أن نمو عدد الرحلات الخاضعة للتعرفة المرورية خلال عام 2025 يعكس النمو الاقتصادي المتواصل في دبي، وزيادة النشاط السكاني والتجاري والسياحي، مؤكداً أن "سالك" تواصل دورها مكوناً رئيساً في منظومة التنقل الذكي، من خلال نموذج تشغيلي مرن وقابل للتوسع يدعم خطط الإمارة طويلة الأمد.

من جانب اخر، قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي للشركة: "حققت ’سالك‘ نتائج قوية في السنة المالية 2025، مؤكدةً مجدداً متانة نموذجها التشغيلي وتقدمها المستمر في تحقيق طموحاتها الاستراتيجية. فقد ارتفع إجمالي عدد الرحلات بنسبة %33.6 على أساس سنوي، فيما نمت إيرادات التعرفة المرورية بنسبة %37.3، مدفوعةً بتشغيل بوابتين جديدتين للتعرفة المرورية ومواصلة الأثر الإيجابي لتطبيق نظام التعرفة المرورية المرنة.

في ضوء الأداء القوي الذي حققته الشركة خلال السنة المالية 2025 ، اقترح مجلس إدارة "سالك" توزيع أرباح إجمالية بقيمة 890.3 مليون درهم تُصرف خلال النصف الأول من عام 2026 (بما يعادل 11.8712 فلساً للسهم الواحد).