سيولة الأسواق تبلغ 3.3 مليار درهم.. ومؤشر «دبي» يقلص خسائره

سجلت أسهم إماراتية ارتدادات قوية، بعد جلسة من التراجعات الحادة، ونجح مؤشر سوق دبي في تقلص خسائره الصباحية التي بلغت أكثر من 4% وصولاً إلى 1.3% في نهاية التعاملات، بينما أغلق سوق أبوظبي متراجعاً 2% .

في دبي، قفزت أسهم ذات أوزان ثقيلة مثل ديوا بنسبة 5.26% إلى 3 دراهم وتيكوم 5% إلى 3.75 درهم وإمباور 3.5% إلى 1.76 درهم ودبي الإسلامي 0.12% إلى 7.9 درهم وسالك 1.97% إلى 6.2 درهم، وطلبات 1.8% إلى 0.67 درهم ودبي للاستثمار 1% إلى 3.84 درهم.

وفي المقابل، نزلت أسهم بنك الإمارات دبي الوطني 4.94% إلى 29.8 درهم وإعمار العقارية 4.87% إلى 14.65 درهم وإعمار للتطوير 4.89% إلى 17.5 درهم.

وفي سوق العاصمة، سجلت أسهم مجموعة أدنوك ارتفاعات جماعية، مع صعود أدنوك للتوزيع 3.95% إلى 3.95 درهم وأدنوك للحفر 3.2% إلى 5.15 درهم وأدنوك للغاز 1.5% إلى 3.34 درهم وأدنوك للإمداد 2.1% إلى 5.32 درهم كما ارتفعت أسهم إي آند 3.42% إلى 19.96 درهم وتو بوينت زيرو 0.5% إلى 1.91 درهم.

وعلى العكس، تراجعت أسهم أبوظبي التجاري 4.7% إلى 13.74 درهم وأبوظبي الأول 1.18% إلى 18.42 درهم وأبوظبي الإسلامي 4.94% إلى 24.24 درهم، والدار العقارية 4.97% إلى 9.75 درهم والعالمية القابضة 3.47% إلى 390 درهماً.

هذا واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية قدرها 3.3 مليار درهم، منها 1.93 مليار درهم في سوق أبوظبي، و1.4 مليار درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 901.65 مليون سهم، توزعت بواقع 462.95 مليون سهم في أبوظبي، و438.7 مليون سهم في دبي.

الجدير بالذكر أنه شهدت الأسواق تنفيذ 5 صفقات كبيرة الحجم استهدفت 3 شركات بقيمة إجمالية 61.94 مليون درهم. وتوزعت بواقع صفقة على الخليج للملاحة في دبي بـ32.37 مليون درهم توزعت على 17.5 مليون درهم و3 صفقات على أليك القابضة بقيمة 26.17 مليون درهم على عدد 18.96 مليون درهم، وصفقة على عنان للاستثمار في سوق أبوظبي بـ3.4 مليون درهم على عدد 2.58 مليون سهم.