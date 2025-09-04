اقرأ أكثر

عاجل: بيانات ADP تقرير التوظيف الوطني من الولايات المتحدة

٤:١٥ م ٤ سبتمبر ٢٠٢٥

كان تقرير ADP نقطة رئيسية في التقويم الاقتصادي اليوم وتم إصداره في الساعة 12:15 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير زيادة في التوظيف بمقدار 73 ألفًا، بعد انخفاض قدره 106 ألفًا أعلنت عنها ADP الشهر الماضي. وكان هذا التقرير أيضًا أحد إصدارات بيانات الوظائف الأمريكية النهائية قبل تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره يوم الجمعة.

بيانات ADP تقرير التوظيف الوطني من الولايات المتحدة

  • السابق: 106 ألف
  • المتوقع: 73 ألف
  • الفعلي: 54 ألف

تم تعديل بيانات الشهر الماضي إلى 106,000. نظريًا، قد يشير هذا إلى أن بيانات الوظائف غير الزراعية غدًا قد تأتي أقل من المتوقع، ولكن من المهم مراعاة أن التقريرين غالبًا ما يختلفان بشكل كبير، ولهذا السبب لا تكون تحركات زوج اليورو/الدولار الأمريكي كبيرة بشكل خاص.

 

بيانات سلبية تزيد من فرص خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع في الولايات المتحدة.

كتبها

Milad Azar

back

أخبار الأسواق

