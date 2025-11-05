عاجل: بيانات ADP تقرير التوظيف الوطني من الولايات المتحدة

كان تقرير ADP نقطة رئيسية في التقويم الاقتصادي اليوم وتم إصداره في الساعة 12:15 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير زيادة في التوظيف بمقدار 30 ألفًا، بعد -32 ألفًا أعلنت عنها ADP الشهر الماضي.

بيانات ADP تقرير التوظيف الوطني من الولايات المتحدة

السابق: -32 ألف

المتوقع: 30 ألف

الفعلي: 42 ألف

يُظهر تقرير ADP للتوظيف لشهر أكتوبر أن القطاع الخاص أضاف 42,000 وظيفة، متجاوزًا بشكل كبير توقعات المحللين البالغة 30,000 وظيفة. في الشهر السابق، خسر القطاع الخاص وظائف (-32,000 وظيفة)، لذا تُمثل بيانات أكتوبر انتعاشًا واضحًا وتحولًا من اتجاه سلبي إلى إيجابي. تشير النتائج الأقوى من المتوقع إلى أن سوق العمل لا يزال صامدًا رغم التباطؤ الاقتصادي، مما قد يؤثر على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. كما يُشير ارتفاع التوظيف في القطاع الخاص إلى دعم محتمل لإنفاق المستهلكين والطلب المحلي.

يحمل هذا التقرير أهمية إضافية، حيث حال الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة دون إصدار بعض بيانات العمل الرسمية، مما يجعل ADP أحد المؤشرات القليلة المتاحة في الوقت المناسب لمراقبة ظروف التوظيف.