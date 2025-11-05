مخطط اليوم - EURUSD (05.11.2025)

يتداول زوج يورو/دولار أمريكي حاليًا عند حوالي 1.1481 دولار أمريكي لليورو. تتأثر السوق بعوامل متعددة من أوروبا والولايات المتحدة. على الرغم من الإشارات الإيجابية من اقتصاد منطقة اليورو، إلا أن قوة الدولار الأمريكي المهيمنة وبيانات الاقتصاد الكلي الرئيسية من الولايات المتحدة تُحدد مسار التداول. إضافةً إلى ذلك، يُفاقم الإغلاق الحكومي الأمريكي المستمر حالة عدم اليقين في الأسواق.

ما الذي يُحرك زوج اليورو/الدولار الأمريكي اليوم؟

في ظلّ العزوف العالمي عن المخاطرة، يبقى الدولار ملاذًا آمنًا.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو إلى 52.5 في أكتوبر من 51.2 في سبتمبر. ويُحسّن قطاع الخدمات القوي والطلبات الجديدة القياسية من توقعات اليورو، على الرغم من استقرار الإنتاج الصناعي، واستمرار مواجهة بعض الدول، مثل فرنسا، تحديات اقتصادية.

أظهرت أحدث بيانات ADP نموًا قويًا في التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي، مما عزّز الدولار. وينتظر السوق الآن المزيد من التقارير، مثل مسح ISM وبيانات التوظيف الرسمية، والتي قد تؤكد استمرار الاتجاه الإيجابي في سوق العمل.

استمرّ الإغلاق الحكومي الأمريكي الحالي لأكثر من 34 يومًا، مما يجعله ثاني أطول إغلاق في تاريخ البلاد. ويُبقي عدم وجود اتفاق بين الديمقراطيين والجمهوريين الإدارة في حالة شلل، مما يؤدي إلى تعليق الخدمات العامة، وإجازات جماعية للموظفين الفيدراليين، وتأخير في إصدار البيانات الاقتصادية الرئيسية. لا تزال احتمالات إنهاء الإغلاق الحكومي غير مؤكدة، ويزيد احتمال تمديده حتى نهاية نوفمبر من حالة عدم اليقين في السوق.

منذ أمس، شهد السوق تصحيحًا في أسهم التكنولوجيا، مما دفع المستثمرين إلى سحب رؤوس أموالهم من الأصول ذات المخاطر العالية. ونتيجةً لذلك، تتدفق الأموال إلى استثمارات الملاذ الآمن مثل الدولار، مما يدعم العملة الأمريكية بشكل أكبر ويؤثر على زوج اليورو/الدولار الأمريكي.

يشير الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال انتهاء دورة تخفيضات أسعار الفائدة، مما يدعم الدولار. ويحافظ البنك المركزي الأوروبي على استقرار أسعار الفائدة نسبيًا، مما لا يمنح اليورو أفضلية واضحة على العملة الأمريكية.