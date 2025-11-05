DE40: الأسهم الأوروبية تحت ضغط التكنولوجيا

بدأت الأسهم الأوروبية تداولات يوم الأربعاء، 5 نوفمبر 2025، على انخفاض، عقب تصحيح في السوق الأمريكية، حيث انخفضت أسهم التكنولوجيا بشكل حاد. انخفض مؤشر داكس الألماني بنحو 0.5%، وانخفض مؤشر كاك40 الفرنسي بنحو 0.2%، ومؤشر فوتسي100 البريطاني بنحو 0.1%. ويواصل ضعف السوق الأوروبية اتجاهه في الولايات المتحدة وآسيا، حيث يتزايد قلق المستثمرين بشأن التقييمات المرتفعة لشركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى ذلك، تظهر مؤشرات اقتصادية كلية إيجابية من منطقة اليورو. بلغ مؤشر مديري المشتريات المركب النهائي لمنطقة اليورو في أكتوبر 52.5، متجاوزًا التوقعات البالغة 52.2. وفي قطاع الخدمات، بلغ مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو 53 نقطة مقابل توقعات بـ 52.6 نقطة. وفي ألمانيا، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 54.6 نقطة من 51.5 نقطة في سبتمبر، متجاوزًا التوقعات أيضًا. وعلى الرغم من هذه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، لا يزال سوق الأسهم تحت الضغط، حيث يواصل المستثمرون التعامل بحذر مع حالة عدم اليقين في قطاع التكنولوجيا. تُغذّي تصريحات قادة البنوك الأمريكية الكبرى، بما في ذلك مورغان ستانلي وغولدمان ساكس، حالة عدم اليقين العالمية ومخاوف المستثمرين بشأن مستقبل قطاع التكنولوجيا، حيث يُشكّكون في استدامة التقييمات المرتفعة الحالية.

في ظلّ هذه الظروف، ارتفعت الطلبات الصناعية الألمانية بنسبة 1.1% على أساس شهري في سبتمبر، بعد انخفاض سابق بنسبة 0.4%، مما يُشير إلى زخم إيجابي في الاقتصاد. وتستقر أسعار النفط بعد انخفاضاتها السابقة، بفضل ارتفاع المخزونات الأمريكية والمخاوف بشأن ضعف الطلب.

المصدر: xStation

يُلاحظ حاليًا تقلب في السوق الأوروبية الأوسع.

المصدر: xStation

في الأسابيع الأخيرة، تباطأ مؤشر DE40 (مؤشر داكس الألماني) في ارتفاعه ودخل في مرحلة تصحيح، متراجعًا عن المتوسط ​​المتحرك الأساسي قصير الأجل (50) ومختبرًا دعم المتوسط ​​المتحرك الأساسي (100). فقد السوق بعض مكاسبه من ذروة أكتوبر، لكنه لا يزال فوق المتوسط ​​المتحرك الأساسي طويل الأجل (200)، مما قد يشير إلى استقرار. يُظهر هذا الوضع أن المستثمرين يتوخون الحذر بعد المكاسب السريعة، وينتظرون الآن دوافع اقتصادية كلية جديدة ونتائج أعمال الشركات.

المصدر: xStation

أخبار الشركات:

ارتفعت أسهم BMW (BMW.DE) عقب نتائج الربع الثالث من عام 2025، على الرغم من تحديات السوق وانخفاض الأرباح على أساس سنوي. ينظر المستثمرون بإيجابية إلى استقرار المبيعات في أوروبا والولايات المتحدة، وتنامي حصة السيارات الكهربائية، مما يُبرز التطور الاستراتيجي للشركة في مجال التنقل الكهربائي. تواصل BMW برنامجها "Neue Klasse"، بإطلاق طرازات جديدة تهدف إلى تعزيز مكانتها العالمية، وخاصة في قطاع السيارات الفاخرة. على الرغم من الظروف الصعبة في الصين وضغوط التكلفة، حافظت الشركة على هامش ربح قبل الفوائد والضرائب قوي في قطاع السيارات، وزادت تسليمات المركبات، مما يدعم المعنويات الإيجابية في السوق. البيانات المالية لشركة BMW للربع الثالث من عام 2025:

الربح قبل الضرائب: 2.3 مليار يورو (انخفاض بنسبة 9.1% على أساس سنوي)

الربح التراكمي للأشهر التسعة الأولى: 8 مليارات يورو

هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب لقطاع السيارات: 5.2%

تسليمات السيارات: 588,000 وحدة (زيادة بنسبة 8.7%)

أوروبا: زيادة بنسبة 9.3%

الولايات المتحدة: زيادة بنسبة 24.9%

الصين: استقرار على أساس سنوي

إيرادات قطاع السيارات: 28.5 مليار يورو (زيادة بنسبة 2.4%)

توقعات BMW للعام المالي 2025:

الربح قبل الضرائب: حوالي 10 مليارات يورو (انخفاض طفيف على أساس سنوي)

هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب لقطاع السيارات: 5-6%

صافي التدفق النقدي لقطاع السيارات: أكثر من 2.5 مليار يورو

تواصل شركة نوفو نورديسك (NOVOB.DK)، عملاق الأدوية الدنماركي، عملية إعادة هيكلة شاملة، معلنةً عن حوالي 9,000 تخفيضات في الوظائف حول العالم. خفّضت الشركة توقعاتها للأرباح للعام المالي 2025 بأكمله بسبب تزايد المنافسة في قطاع أدوية السمنة وتكاليف إعادة الهيكلة، على الرغم من تسجيلها زيادة بنسبة 5% في الأرباح التشغيلية في الأرباع الثلاثة الأولى. تشهد مبيعات دوائها الشهير "ويغوفي" نموًا، إلا أن المنافسة من شركة إيلي ليلي وشركات أخرى تؤثر على الأسعار ومعدلات النمو. في الربع الثالث، بلغ إجمالي المبيعات 75 مليار كرونة دنماركية، وانخفضت الأرباح التشغيلية بنحو 30% لتصل إلى 23.7 مليار كرونة دنماركية، بينما بلغت مبيعات "ويغوفي" 20.4 مليار كرونة دنماركية.

تتوقع شركة سيمنز هيلثينيرز (SHL.DE) انخفاضًا في صافي الربح للسنة المالية 2026، ويعزى ذلك أساسًا إلى ارتفاع التعريفات الجمركية وأسعار الصرف غير المواتية، وخاصةً قوة اليورو مقابل الدولار. على الرغم من هذه التحديات، تتوقع الشركة نموًا في الإيرادات بنسبة 5-6% وتخطط لزيادة توزيعات الأرباح، مدعومةً بتوليد نقد قوي وتخفيض الديون. كما تؤكد سيمنز هيلثينيرز على مواصلة الاستثمار في تطوير التكنولوجيا الطبية، وتكييف استراتيجيتها مع بيئة السوق المتغيرة. وتفاعلت الأسواق بحذر، حيث انخفضت الأسهم بنحو 7% بسبب التوقعات وعدم اليقين المتعلق بالرسوم الجمركية وأسعار الصرف.