أسهم إماراتية تمحو خسائرها الصباحية وتحقق مكاسب

نجحت أسهم إماراتية في محو خسائرها الصباحية، واتجهت نحو المكاسب في منتصف جلسة اليوم، وذلك عقب يوم من التراجعات الحادة نتيجة البيع النفسي للمستثمرين.
الجدير بالذكر أنه تراجع مؤشر سوق دبي بصورة أقل حدة من جلسة يوم الأربعاء، وبنسبة 2.18% إلى 6061.62 نقطة، فيما انخفض مؤشر سوق أبوظبي 2% إلى 10039.37 نقطة.
بالنسبة إلى سوق العاصمة، شهدت أسهم مجموعة أدنوك صعوداً جماعياً، حيث ارتفعت أسهم أدنوك للإمداد 2.3% إلى 5.33 درهم وأدنوك للغاز 1.5% إلى 3.33 درهم وأدنوك للتوزيع 2.9% إلى 3.91 درهم وأدنوك للحفر 2% إلى 5.09 درهم وإن إم دي سي إنيرجي 1.18% إلى 2.58 درهم ومدن القابضة 3.12% إلى 3.3 درهم.
فيما واصل أبوظبي التجاري التراجع 3.47% إلى 13.92 درهم وأبوظبي الإسلامي 4.94% إلى 24.24 درهم وأبوظبي الأول 3.5% إلى 17.98 درهم والدار العقارية 4.97% إلى 9.75 درهم.
أما في دبي، ارتد سهم ديوا مرتفعاً 3.86% إلى 2.96 درهم وطلبات 2.4% إلى 0.674 درهم وسالك 0.3% إلى 6.1 درهم دبي للاستثمار 3.68% إلى 3.94 درهم وسهم دو 1.9% إلى 10.65 درهم، فيما تراجعت أسهم الإمارات دبي الوطني 5% إلى 29.8 درهم وإعمار العقارية 4.87% إلى 14.65 درهم وإعمار للتطوير 4.9% إلى 17.5 درهم وباركن 5% إلى 5.32 درهم.
