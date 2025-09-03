عاجل: بيانات JOLTS للوظائف من الولايات المتحدة

بيانات JOLTS للوظائف : السابق: 7.357 مليون، المتوقع: 7.380 مليون، الفعلي: 7.181 مليون

طلبيات المصانع : السابق: -4.8 %, المتوقع: -1.3 %, الفعلي: -1.3%

طلبيات السلع المعمرة : السابق: -2.5 %, المتوقع: -2.5 %, الفعلي: -2.5%

عدد حالات الاستقالة: المنشور: 3208 آلاف (المتوقع: 3,136 ألف، السابق: 3,142 ألف)

عدد حالات التسريح: المنشور: 1808 آلاف (المتوقع: 1,675 ألف، السابق: 1,604 ألف)

جاءت بيانات JOLTS اليوم أضعف من التوقعات، مما يشير إلى مزيد من التباطؤ في سوق العمل الأمريكي. يشير انخفاض عدد الوظائف الشاغرة وارتفاع حالات التسريح إلى أن الشركات أصبحت أكثر حذرًا بشأن التوظيف وأقل اهتمامًا بتكلفة العمالة، مما قد يساعد في تخفيف ضغوط الأجور. على المدى القصير، قد تفسر الأسواق هذا على أنه يدعم موقفًا أكثر تيسيرًا من الاحتياطي الفيدرالي.