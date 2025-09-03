انخفضت أسهم Heico بنسبة 10% عن أعلى مستوى لها على الإطلاق 📉ما هو التالي بالنسبة لعملاق قطاع الطيران والفضاء؟

كانت أسهم هايكو (HEI.US) من بين أكبر الرابحين خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث حققت أداءً قويًا وقادت المكاسب في القطاع الصناعي الأمريكي إلى جانب أسماء بارزة مثل كورتيس رايت وRTX Corp. في المقابل، انخفض السهم بنحو 10% عن أعلى مستوى له على الإطلاق، في حين قوبل رد الفعل الإيجابي تجاه الأرباح الأخيرة بضغوط بيع سريعة. من الواضح أن الشركات الأمريكية ذات سلاسل التوريد الآمنة والقصيرة، والتي توفر المكونات والخدمات ليس فقط للشركات الخاصة، ولكن أيضًا للبنتاغون وقطاع الفضاء، من المتوقع أن تحقق أداءً قويًا على الأقل في الأرباع القادمة. فلماذا انخفضت أسهم هايكو؟

هايكو تهيمن على أسواق الطيران والفضاء المتخصصة

تُعد هايكو من الشركات الرائدة في هذا المجال. تقدم الشركة خدمات صيانة الطائرات وقطع الغيار الأساسية وقطع الغيار البديلة عالية الجودة من مُصنّعي المعدات الأصلية، مما يتيح للشركات والمؤسسات توفير المال على المكونات الأساسية التي تتراوح من الإلكترونيات إلى العناصر الهيكلية. في الأشهر الأخيرة، استمرت التكهنات حول الزيادات المحتملة في طلبات البنتاغون، نظرًا لأن وزارة الدفاع غالبًا ما "تدفع مبالغ زائدة" لموردي المعدات الأصلية، مما يجعل هايكو بديلاً طبيعيًا.

في الربع الثالث من عام 2025، أعلنت الشركة عن مبيعات بقيمة 1.15 مليار دولار أمريكي و177.34 مليون دولار أمريكي صافي ربح، مما يعكس نموًا سنويًا بنسبة تقارب 20% و30% على التوالي. لعقود من الزمن، اتبعت هايكو استراتيجية استحواذ جريئة، حيث استحوذت على شركات متخصصة واستراتيجية لبناء قوة سوقية طويلة الأجل. وقد جعل هذا من الشركة حلقة وصل لا غنى عنها تقريبًا في قطاع الطيران والفضاء، مع تزايد الطلبات لكل من المهام العسكرية والفضائية. في عام 2025 وحده، استحوذت على خمس شركات إضافية.

تقدر هايكو أن إيراداتها السنوية ستصل إلى 5.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، مما يعني أن متوسط ​​معدل نمو المبيعات السنوي يبلغ حوالي 8%. والأهم من ذلك، أنها تتوقع تحقيق ما يقرب من مليار دولار أمريكي صافي ربح بحلول ذلك الوقت، وهو ما يمثل نموًا متوسطًا بنسبة تقارب 15% مقارنة بحوالي 700 مليون دولار أمريكي صافي ربح هذا العام. تشير هذه التوقعات إلى أن عمليات الاستحواذ لن تُضعف الهوامش بشكل كبير، في حين تُسهم التكاليف المصاحبة في بناء "تأثير كرة الثلج" لنمو مُتزايد.

أسهم هايكو (فاصل زمني يومي):

أغلق السهم أمس عند 315 دولارًا أمريكيًا للسهم. وفوق هذا المستوى مباشرةً، يقع المتوسطان المتحرك ... من ناحية أخرى، قد تكون توقعات الشركة دفاعية للغاية، مما يترك السوق مع إمكانية الصعود إذا رأى المستثمرون تحسن الهوامش والآثار الإيجابية من عمليات الاستحواذ في الأمد القريب.

المصدر: xStation5

تختبر أسهم الشركة حاليًا المتوسط ​​المتحرك الأسّاسي لـ 50 يومًا (EMA50، الخط البرتقالي) على الإطار الزمني اليومي. قد يؤدي الانخفاض دون هذا المستوى إلى فتح المجال لاختبار المتوسط ​​المتحرك الأسّي 200 بالقرب من 282 دولارًا أمريكيًا للسهم. في المقابل، يشير اختراقه فوق هذا المستوى إلى اختبار متجدد للحد العلوي لقناة السعر عند حوالي 328 دولارًا أمريكيًا.