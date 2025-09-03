زيادة إنتاج أوبك+ تؤدي إلى انهيار أسعار النفط

أسعار النفط تتراجع 2.6% بسبب تقرير أوبك!
أفادت رويترز أن أوبك+، وهي تكتل للدول المنتجة للنفط، تدرس بجدية الالتزام بزيادة الإنتاج في اجتماعها نهاية الأسبوع.
OIL.WTI (H4)
المصدر: Xstation
لقد أجبرت سياسة دونالد ترامب وانخفاض الأسعار الكارتل على محاولة استعادة حصته في السوق التي فقدها مؤخرًا.
المصدر: Bloomberg Finance LP, XTB
لقد فاجأت منظمة أوبك التجار عدة مرات هذا العام بتحولها في استراتيجيتها نحو التركيز بشكل أكبر على الإنتاج بدلاً من السيطرة على العرض بكل الوسائل.