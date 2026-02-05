اقرأ أكثر
عاجل: بيانات JOLTS للوظائف من الولايات المتحدة

  • بيانات JOLTS للوظائف: السابق: 6.928 مليون، المتوقع: 7.200 مليون، الفعلي: 6.542 مليون
 

 

تشير بيانات JOLTS إلى ضعف غير متوقع في سوق العمل الأمريكي، حيث جاء عدد الوظائف الشاغرة أقل من التوقعات والسابق. هذا التراجع قد يعكس تباطؤ الطلب على العمالة، ما يدعم توقعات تهدئة الضغوط التضخمية ويعزز احتمالات تبني الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية أكثر تيسيراً خلال الفترة القادمة.

 

