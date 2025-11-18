عاجل: بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكي أضعف من المتوقع 📌تم تعديل الطلبات إلى انخفاض طفيف

تم تعديل مؤشر السلع المعمرة الأساسية الأمريكية (شهريًا): 0.3% مقابل 0.4% متوقعة و0.4% سابقًا.
- تم تعديل مؤشر السلع المعمرة الأمريكية (سنويًا): 2.9% (توقعات: 2.9%، سابقًا: 2.9%).
بلغت طلبات المصانع الأمريكية (شهريًا): 1.4% (توقعات: 1.4%، سابقًا: -1.3%).
سجل مؤشر سوق الإسكان التابع للجمعية الوطنية لبناة المساكن (NAHB) 38 نقطة مقابل 37 نقطة متوقعة و37 نقطة سابقًا.
المصدر: xStation5
