اقرأ أكثر
٧:٠٨ م · ١٨ نوفمبر ٢٠٢٥

عاجل: بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكي أضعف من المتوقع 📌تم تعديل الطلبات إلى انخفاض طفيف

تم تعديل مؤشر السلع المعمرة الأساسية الأمريكية (شهريًا): 0.3% مقابل 0.4% متوقعة و0.4% سابقًا.

 

  • تم تعديل مؤشر السلع المعمرة الأمريكية (سنويًا): 2.9% (توقعات: 2.9%، سابقًا: 2.9%).

 

بلغت طلبات المصانع الأمريكية (شهريًا): 1.4% (توقعات: 1.4%، سابقًا: -1.3%).

سجل مؤشر سوق الإسكان التابع للجمعية الوطنية لبناة المساكن (NAHB) 38 نقطة مقابل 37 نقطة متوقعة و37 نقطة سابقًا.

 

 

المصدر: xStation5

٢٠ نوفمبر ٢٠٢٥, ٩:٣٥ م

هل تستطيع إنفيديا أن تنقذ الأسواق؟
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٥, ٥:٥٠ م

عاجل: بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا أقل من المتوقع، وضعف التصنيع لكن التوقعات تتحسن 📌
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٥, ١٢:١٩ م

عاجل: مؤشر أسعار المنتجين الألماني أعلى قليلاً من التوقعات!
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٥, ١٢:١٦ م

التقويم الاقتصادي: تقرير الوظائف غير الزراعية المتأخر وخطابات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي 👀

انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات