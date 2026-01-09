ماذا يخبرنا أحدث تقرير للوظائف غير الزراعية؟

ويركز معظم المحللين على مؤشر البطالة البسيط والعام نسبيًا. انخفض معدل البطالة في ديسمبر 2025 من 4.5% إلى 4.4%، وهو ما يُفترض أن يُشير إلى تحسن في أوضاع سوق العمل. هذه الملاحظة صحيحة، لكنها تتجاهل تفصيلاً هامًا. يستخدم مكتب إحصاءات العمل الأمريكي

مجموعة من مؤشرات البطالة الإجمالية، حيث يُعدّ مؤشر

هو المعدل الرسمي للبطالة، والذي يشمل العاطلين عن العمل والباحثين عن عمل الذين فقدوا الأمل. ارتفع مؤشر

، وهو مقياس أوسع يشمل أولئك الذين اضطروا للعمل بدوام جزئي، إلى 8.7% في أكتوبر، وبقي عند 8.4% في ديسمبر