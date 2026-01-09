ماذا يخبرنا أحدث تقرير للوظائف غير الزراعية؟

أصبح تحليل بيانات سوق العمل الأمريكي مهمة بالغة الصعوبة للمحللين والمستثمرين على حد سواء، والتقرير الأخير ليس استثناءً. فماذا يُمكن أن يُخبرنا به أحدث تقرير للوظائف غير الزراعية؟
للوهلة الأولى، يبدو التقرير إيجابيًا، ويُشير إلى قوة سوق العمل في الولايات المتحدة الأمريكية بنهاية عام 2025. مع ذلك، عند النظر إلى التقرير نفسه، قد تغيب عن المرء بعض التفاصيل الدقيقة والاتجاهات:
- يُظهر التغير في التوظيف غير الزراعي زيادة قدرها 50,000 وظيفة، وهو ما جاء أقل من توقعات السوق البالغة 60,000 وظيفة، ويُمثل انخفاضًا مقارنةً بالتقرير السابق البالغ 56,000 وظيفة. لا يُعد هذا التقرير ضعيفًا أو كارثيًا في حد ذاته، ولكنه يُشير إلى انخفاض آخر في نمو التوظيف. وللمقارنة، تراوحت قراءات التوظيف غير الزراعي في يناير (ديسمبر) 2024 و2023 حول 200,000 وظيفة. وهذا يُشير إلى انخفاض سنوي في التوظيف في هذا المؤشر بنسبة 70%. وتؤكد هذه الملاحظات تقرير مكتب إحصاءات العمل. ارتفع التوظيف بمقدار 584 ألف وظيفة خلال عام 2025، بينما بلغ هذا الارتفاع مليوني وظيفة في عام 2024.
- وتُعدّ مراجعات البيانات ذات أهمية بالغة، حيث تم تعديل بيانات شهر أكتوبر بالخفض بمقدار 68 ألف وظيفة، وفي نوفمبر بالخفض بمقدار 56 ألف وظيفة. وهذا يعني أن الاقتصاد أضاف أقل من 100 ألف وظيفة مما توقعه السوق قبل شهر. كما يشير ذلك إلى مبالغة مستمرة في تقدير قراءات التوظيف في البيانات الأولية.
- ويركز معظم المحللين على مؤشر البطالة البسيط والعام نسبيًا. انخفض معدل البطالة في ديسمبر 2025 من 4.5% إلى 4.4%، وهو ما يُفترض أن يُشير إلى تحسن في أوضاع سوق العمل. هذه الملاحظة صحيحة، لكنها تتجاهل تفصيلاً هامًا. يستخدم مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) مجموعة من مؤشرات البطالة الإجمالية، حيث يُعدّ مؤشر "U-4" هو المعدل الرسمي للبطالة، والذي يشمل العاطلين عن العمل والباحثين عن عمل الذين فقدوا الأمل. ارتفع مؤشر "U-6"، وهو مقياس أوسع يشمل أولئك الذين اضطروا للعمل بدوام جزئي، إلى 8.7% في أكتوبر، وبقي عند 8.4% في ديسمبر.
- تبقى المشكلة الأكبر في سوق العمل الأمريكي هي جميع أشكال العمل المؤقت، المعروفة باسم "اقتصاد العمل الحر". تشير البيانات إلى أن هذا النوع من العمل قد ازداد بما يصل إلى 980 ألف وظيفة في عام 2025. إلا أن هذا النمو غير متساوٍ، وكما هو موضح في التقرير، يتركز بشكل شبه كامل في النصف الثاني من عام 2025. كما يُعزى انخفاض عدد طلبات إعانات البطالة إلى ظاهرة العمل المؤقت. إذ يقدم نظام إعانات البطالة دعمًا محدودًا للغاية، ويخضع لمجموعة من الشروط الرسمية التي تختلف باختلاف قوانين الولايات. ونتيجة لذلك، يلجأ الكثيرون إلى العمل المؤقت أو بدوام جزئي، متجاوزين بذلك نظام دعم البطالة غير الفعال أو الناقص.
- وتشمل البيانات التي تدعم فرضية تضييق سوق العمل أيضًا طلبات الإعانات المستمرة، والتي تجاوزت التوقعات مرة أخرى، حيث ارتفعت إلى 1.19 مليون طلب. هذا، بالإضافة إلى انخفاض طلبات إعانة البطالة الأولية، يعني أن الأشخاص الذين تمكنوا بالفعل من التسجيل في برامج دعم إعانات البطالة، يظلون عاطلين عن العمل لفترة أطول.
- وتُثير بيانات التوظيف في القطاع الخاص أكبر قدر من الشكوك، حيث بلغ النمو في هذا القطاع 37 ألف وظيفة فقط مقارنةً بالتوقعات البالغة 64 ألف وظيفة. وهذا يعني أنه على الرغم من إغلاق الحكومة وتسريح أعداد كبيرة من الموظفين، كان القطاع العام هو المحرك التصاعدي لسوق العمل. إلا أن تقرير مكتب إحصاءات العمل لا يؤكد هذا الافتراض.
- ومن المهم الإشارة إلى أن مشكلة البطالة لا تؤثر على جميع الفئات الاجتماعية بالتساوي، بل على العكس تمامًا. فالفئة التي لديها أعلى معدل بطالة هي فئة الشباب، حيث يصل المعدل إلى 15.7% للمراهقين و10.4% لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا.
- وكان قطاعا تجارة التجزئة والمطاعم هما القطاعان اللذان سجلا أعلى نمو في التوظيف خلال شهر ديسمبر. ومع ذلك، لا يُشير هذا إلى وضع جيد لهذين القطاعين، فهما أيضًا القطاعان اللذان شهدا أكبر خسارة صافية في الوظائف على أساس سنوي. أما قطاعا الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية، فيمكنهما التباهي بنمو أكثر انتظامًا.
بالنظر إلى أجمل قراءات سوق العمل خلال العام الماضي، وبشكل خاص، يمكن ملاحظة سلسلة من المؤشرات المتشائمة:
- يشير إجماعين ومعلقين إلى أن سوق العمل لا يزال قوياً بعضاً، على الرغم من أن معدل البطالة هو الأعلى منذ ما يقرب من عشر سنوات (وتوقفت نتيجة كوفيد-19).
- وحتى هذه التقديرات لا احترام الوضع الحقيقي نظرًا لتأثير العمل بدوام جزئي، والذي يوفر ذاتيًا ولكن لا يسمح بالاكتتاب.
- يتحول وضع الشباب في سوق العمل من سيء إلى كارثي.
- اتجاهات التوظيف شيخوخة السكان في الولايات المتحدة الأمريكية. وهي متخصصة في جزء كبير من الاقتصاد للمساعدة في البحث عن السن. وبصرف النظر عن الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، فإن مساهمات الرعاية الصحية في الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة تتزايد بشكل ملحوظ.
- لا يشمل المسار الحالي لأسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة الأمريكية في الحسبان الوضع لسوق العمل. أصبحت مساحة المناورة المتاحة بشكل جزئي للاحتياطي محدودة للغاية بسبب مبادرة المؤيدة للتجزئة التي يشاركها فيها الرئيس (مثل التعريفات التجارية) لتحسين الذكاء في سوق العمل الصناعي.
