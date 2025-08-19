عاجل: بيانات الإسكان من الولايات المتحدة الامريكية

بدء بناء المساكن لشهر يوليو:

العدد الفعلي 1.428 مليون؛ المتوقع 1.290 مليون؛ السابق 1.358 مليون؛

العدد الفعلي 5.2% على أساس شهري؛ السابق 5.9% على أساس شهري؛

تصاريح البناء لشهر يوليو:

العدد الفعلي -2.8% على أساس شهري؛ السابق -0.1% على أساس شهري؛

العدد الفعلي 1.354 مليون؛ المتوقع 1.390 مليون؛ السابق 1.393 مليون؛

تجاوزت عمليات بدء بناء المساكن توقعات السوق للشهر الثاني على التوالي، مسجلةً أعلى مستوى لها منذ مارس. ويُعتبر هذا التعافي مؤشرًا إيجابيًا على صحة المستهلكين الأمريكيين، إذ يُسهم ارتفاع وتيرة بناء المساكن في تعويض الارتفاع الأخير في نشاط التأجير. ومع ذلك، لا يزال ارتفاع أسعار العقارات وأسعار الفائدة يُلقي بظلاله على آفاق امتلاك المنازل. اختبر زوج اليورو/الدولار الأمريكي لفترة وجيزة مستوى المتوسط المتحرك الأساسي 100 على الفاصل الزمني M30، على الرغم من أنه يُواجه صعوبة في مواصلة انخفاضاته دونه.