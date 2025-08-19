ارتفاع القهوة 2.5% إلى أعلى مستوى لها في شهرين بسبب الطقس البارد في البرازيل 📈

ارتفعت العقود الآجلة لقهوة أرابيكا (COFFEE) من بورصة ICE اليوم بنسبة تقارب 3%، وذلك مع محدودية المعروض في السوق. وقد يؤثر الطقس البارد والصقيع في أهم مناطق الإنتاج سلبًا على المعروض هذا العام، مع تغير الطقس. ووفقًا لـ McDougall Global View، قد يكون محصول عام 2025 محدودًا، ليس فقط بسبب الإزهار المبكر الناتج عن الإجهاد وأنماط الطقس البارد المتزايدة. وكما هو موضح في الرسم البياني، يقاوم البن قناة السعر الهابطة، مرتفعًا فوق المتوسطين المتحركين EMA50 وEMA200، حيث قد يدعم الزخم المشترين.

المصدر: xStation5

تحليل تقرير كوفي كوت

انخفضت المراكز المفتوحة بحوالي 16,000 عقد، مما يدل على انسحاب بعض المستثمرين من السوق، مما يشير إلى تدفق واضح لرؤوس الأموال خلال الأسبوع الماضي.

المنتجون/التجار (المتحوطون):

صفقات بيع صافية قوية، مع ما يقرب من 59.5 ألف صفقة بيع مقابل 30.9 ألف صفقة شراء.

هذه إشارة نموذجية: المزارعون والمصدرون يتحوطون من الإنتاج خوفًا من انخفاض الأسعار في المستقبل.

تجار المبادلات (غالبًا البنوك، التحوط الهيكلي):

انخفاض كبير في المراكز، وخاصةً مراكز البيع (-8.3 ألف).

يشير هذا إلى أنهم يعيدون تحميل المخاطر إلى السوق وأنهم أقل استعدادًا للاحتفاظ بالتعرض.

الأموال المُدارة (صناديق المضاربة):

لا تزال مراكزهم طويلة بشكل واضح (34.6 ألف صفقة شراء مقابل 10.3 ألف صفقة بيع)، لكنهم قلصوا من تعرضهم الطويل (-3.2 ألف).

في الوقت نفسه، قلّصوا أيضًا عمليات البيع على المكشوف، مما يعني انكماش المشاركة الإجمالية - انخفاضًا في عدوانية كلا جانبي السوق.

مؤشرات أخرى (مثل: مستشارو التداول الاستشاري، والصناديق الأصغر):

صورة متباينة: زيادة في عمليات الشراء (+721) وعمليات البيع على المكشوف (+1.95 ألف)، مع انخفاض حاد في نشاط الفارق (-6.4 ألف).

يشير هذا إلى انخفاض في المراجحة واستراتيجيات الحياد، مما يُترجم إلى انخفاض في السيولة الفنية في السوق.

هيكل السوق (حصة OI):

يحتفظ المنتجون بحوالي 41% من المراكز المفتوحة على المكشوف و21% فقط على المكشوف - وبشكل أساسي، السوق محمي بشكل كبير من الانخفاضات.

تمثل الأموال المُدارة 24% من عمليات الشراء مقابل 7% فقط من عمليات البيع على المكشوف - لا يزال المضاربون متفائلين، ولكن أقل من الأسبوع السابق.

يسيطر أكبر اللاعبين (أكبر 4-8 متداولين) على ما يصل إلى 26% من إجمالي عمليات البيع على المكشوف - وهو تركيز عالٍ يجعل السوق حساسًا لتحركاتهم. التحول الأبرز هو أن المنتجين أضافوا مراكز بيع (+1.5 ألف)، بينما قلصت الصناديق مراكز الشراء (-3.2 ألف). انخفض حجم الاهتمام المفتوح بشكل عام، مما يشير إلى إغلاق المراكز - على الأرجح جني أرباح أو تقليل المخاطر. النبرة العامة: تراجع حماس الصناديق، وتزايد ضغط التحوط من المنتجين.

تداعيات التداول

العوامل الأساسية: يراهن المنتجون على انخفاض الأسعار، مما يترك فائضًا واضحًا في المعروض في السوق.

المضاربون: لا يزالون في مراكز شراء، ولكن بثقة أقل - فالمستثمرون المتفائلون أقل ثقة وقد يتراجعون تحت ضغط العرض.

تركيز كبير للمتداولين: يزيد التعرض الكبير للمراكز القصيرة من قبل أكبر اللاعبين من خطر حدوث انخفاضات حادة إذا استمرت الصناديق في تقليص مراكز الشراء.

على المدى القصير: يبدو السوق أضعف، مع وجود مجال لتصحيحات هبوطية.

على المدى الطويل: ما لم تتحسن العوامل الأساسية (الطقس البرازيلي، غلة المحاصيل، تكاليف الخدمات اللوجستية)، فإن ضغط التحوط المستمر سيحد من إمكانات السوق الصعودية.

المصدر: CoT, CFTC