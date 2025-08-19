عاجل: بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا

صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي:
- مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.9%, المتوقع: 1.7%, الفعلي: 1.7%
- مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.1%,المتوقع: 0.3%, الفعلي: 0.3%
- مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (Y/Y): السابق: 2.7%, الفعلي: 2.6%
- مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (M/M): السابق: 0.1%,المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.1%
تباطأ مؤشر أسعار المستهلك الكندي إلى 1.7% على أساس سنوي في يوليو (من 1.9% في يونيو) وارتفع بنسبة 0.3% على أساس شهري (+0.1% على أساس سنوي)، مدفوعًا بانخفاض أسعار البنزين بنسبة 16.1% على أساس سنوي؛ باستثناء البنزين، استقر التضخم عند 2.5%. وجاءت التعويضات من أسعار المساكن (+3.0% على أساس سنوي، والإيجارات +5.1%، وتباطؤ نمو فوائد الرهن العقاري) والبقالة (+3.4% على أساس سنوي)، بينما انخفض الغاز الطبيعي بدرجة أقل (-7.3% مقابل -14.1% في يونيو). على الصعيد الإقليمي، تباطأ النمو في معظم المقاطعات، لكن نيوفاوندلاند ولابرادور شهدتا تضخمًا أسرع نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء.