سوفت بنك تستحوذ على حصة في إنتل؛ أسهمها ترتفع بنسبة 5% 💡

٣:٥٩ م ١٩ أغسطس ٢٠٢٥

ارتفعت أسهم إنتل (INTC.US) بأكثر من 5% قبل افتتاح بورصة وول ستريت عقب أنباء عن أن سوفت بنك ستستثمر ملياري دولار في شركة تصنيع الرقائق الأمريكية. ستشتري المجموعة اليابانية الأسهم بسعر 23 دولارًا، وهو خصم طفيف عن سعر الإغلاق الأخير. يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها إشارة قوية على الثقة في إنتل، التي فقدت في السنوات الأخيرة أرضيتها في سباق الهيمنة على أشباه موصلات الذكاء الاصطناعي لصالح Nvidia وTSMC. بالنسبة لشركة سوفت بنك، يعد هذا توسعًا في تعرضها للولايات المتحدة، إلى جانب حيازاتها الحالية في Arm Holdings واستثمارها في مشروع Stargate. تجدر الإشارة إلى أنه في الأيام الأخيرة كانت هناك تقارير تفيد بأن إدارة دونالد ترامب تدرس الاستحواذ على ما يصل إلى 10% من أسهم إنتل عن طريق تحويل المنح الممنوحة لها بموجب قانون CHIPS إلى أسهم. ومع ذلك، في ذلك الوقت، دفعت هذه المعلومات أسعار الأسهم إلى الانخفاض.

المصدر: xStation

أخبار الأسواق

12.09.2025
٩:٥٦ م

 ٨:٠٧ م

 ٦:٢٨ م

