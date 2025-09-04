اقرأ أكثر

عاجل: بيانات الميزان التجاري من الولايات المتحدة

٤:٣٠ م ٤ سبتمبر ٢٠٢٥

صدرت بيانات الميزان التجاري من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي:

السابق: -59.10, المتوقع: -77.70, الفعلي: -78.30

  • التصدير: السابق: 277.30, الفعلي: 280.50
  • الاستيراد: السابق: 337.50, الفعلي: 358.80
  • مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 229, المتوقع: 230, الفعلي: 237
  • المطالبات المستمرة: السابق: 1944 ألف، المتوقع: 1960 ألف، الفعلي: 1940
 

انضمت طلبات إعانة البطالة إلى سلسلة بيانات سوق العمل التي جاءت أضعف من المتوقع (بعد بيانات التوظيف الصادرة عن معهد إدارة التوريدات (ISM)، وبيانات JOLTS، وADP)، مما زاد من توقعات الأسواق ببيانات أكثر تشاؤماً بشأن الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، مما قد يُسرّع في نهاية المطاف مسار خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي.

حاول زوج اليورو/الدولار الأمريكي اختراق المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 100 فترة على الفاصل الزمني M30، إلا أنه سرعان ما شكّل ضغطاً هبوطياً طفيفاً على الزوج، على عكس التوقعات التي حددتها القراءة.

Milad Azar

12.09.2025
٩:٥٦ م

