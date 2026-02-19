اقرأ أكثر
عاجل: بيانات الميزان التجاري من الولايات المتحدة

صدرت بيانات الميزان التجاري من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي:

السابق: -53.00, المتوقع: -55.50, الفعلي: -70.3 

 

  • التصدير: السابق: 292.1, الفعلي: 287.30
  • الاستيراد: السابق: 348.90, الفعلي: 357.60

مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 229, المتوقع: 225, الفعلي: 206

 

  • المطالبات المستمرة: السابق: 1852 ألف، المتوقع: 1860 ألف، الفعلي: 1869

 

 

 

